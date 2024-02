O ogromnym pechu może mówić zdolny angielski piłkarz, Marc Guehi. Zawodnik Crystal Palace doznał kontuzji, przez którą straci dwa najbliższe miesiące. Dziennikarze zastanawiają się co z jego wyjazdem Euro 2024.

Zdolny Anglik nie pojedzie na Euro 2024?

Marc Guehi to środkowy defensor, który przykuł uwagę takich klubów jak Manchester United czy Chelsea. Spekuluje się, że już latem dojdzie do głośnego transferu z jego udziałem. Wcześniej zawodnik liczył jednak na wyjazd na Euro 2024.

Stoper przeszedł w tym tygodniu zabieg medyczny, po którym straci od 6 do 8 tygodni. Może to wpłynąć na jego szanse na powołanie do reprezentacji Anglii na Euro 2024.

Dotychczas 23-latek wystąpił w dziewięciu meczach dorosłej kadry Garetha Southgate’a. To czy załapie się na czerwcowy turniej zależeć będzie głównie od jego dyspozycji po powrocie na murawę po rehabilitacji. Jeśli Guehi będzie pauzować przez osiem tygodni, to pojawi się dopiero na początku maja – zaledwie miesiąc przed Euro 2024.