Euro 2024: Jutrzejsze mecze (22.06) Kto gra jutro na Euro 2024?

Pressfocus Na zdjęciu: Portugalia - Czechy

Jutrzejsze mecze Euro 2024 – 22 czerwca

Gruzja – Czechy – godz. 15:00

Turcja – Portugalia – godz. 18:00

Belgia – Rumunia – godz. 21:00

Gruzja – Czechy (Grupa F)

Gruzini w pierwszym meczu na Euro nie poradzili sobie z Turcją. Przegrali 1:3, ale pozostawili po sobie niezłe wrażenie. To samo możemy powiedzieć o reprezentacji Czech. Nasi południowi sąsiedzi prowadzili nawet z Portugalią, ale ostatecznie przegrali ten mecz 1:2. Tym samym sobotnie spotkanie będzie dla obu drużyn decydujące w kwestii szans na awans do fazy pucharowej. Przegrany praktycznie starci nadzieje, na wyjście z grupy.

Turcja – Portugalia (Grupa F)

Obie ekipy są w komfortowej sytuacji po wygranych w pierwszej kolejce fazy grupowej. Zanosi się nam na mecz o zwycięstwo w grupie F. Większe szanse na wygraną mają Portugalczycy, którzy są stawiani w gronie faworytów do zwycięstwa w całym turnieju. Początek meczu o 18:00.

Belgia – Rumunia (Grupa E)

Belgia to chyba największe rozczarowanie pierwszej serii spotkań na Euro 2024. Drużyna Domenico Tedesco zaliczyła wpadkę w meczu ze Słowacją. Mimo wielu okazji do strzelenia bramki przegrała to spotkanie 0:1. Rumuni natomiast oczarowali swoją grą, rozbijając reprezentację Ukrainy aż 3:0. Czy na tej pozytywnej fali Rumuni sprawią kolejną niespodziankę? Przekonamy się już w sobotni wieczór. Start spotkania o 21:00.