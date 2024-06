Aflo/Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Euro 2024: jakie mecze jutro (16 czerwca)?

15:00 Węgry – Szwajcaria

18:00 Hiszpania – Chorwacja

21:00 Włochy – Albania

Zobacz także: terminarz Euro 2024

Węgry – Szwajcaria (grupa A)

Jako pierwsi w sobotę na boisko wybiegną reprezentacje Węgier i Szwajcarii. Będzie to jednocześnie drugi mecz grupy A Euro 2024, po piątkowym meczu otwarcia pomiędzy Niemcami i Szkocją. W roli faworyta przystąpią do niego podopieczni Murata Yakina, którzy nie mogą sobie jednak pozwolić na zlekceważenie przeciwnika, który ma za sobą świetne eliminacje i w ostatnich miesiącach spisywał się bardzo solidnie.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Hiszpania – Chorwacja (grupa B)

Grupa B to jedna z najmocniejszych grup w całym turnieju. Gwarantują to takie drużyny jak Hiszpania, Chorwacja czy Włochy. Rywalizacja pomiędzy tymi zespołami o bezpośredni awans do fazy pucharowej zapowiada się niezwykle ciekawie. W pierwszym z hitów już w sobotę faworyzowana Hiszpania zmierzy się z niezwykle doświadczoną drużyną Chorwacji. Mecz, który rozegrany zostanie w Berlinie, powinen dostarczyć ogromnych emocji.

Włochy – Albania (grupa B)

W drugim spotkaniu grupy B Włochy w roli murowanego faworyta przystąpią do rywalizacji z Albanią. Inny wynik niż pewna wygrana podopiecznych Luciano Spallettiego będzie w tym wypadku sporą niespodzianką. Albańczycy, dla których już obecność w turnieju jest wielkim sukcesem, nie mają jednak nic do stracenia. Drużyna prowadzona przez Sylvinho będzie chciała pokazać się z jak najlepszej strony na tle bardzo wymagających przeciwników.