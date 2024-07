dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Marko Arnautović

Marko Arnautović: Nie zasłużyliśmy na taki wynik

We wtorek reprezentacja Austrii rozegrała swoje ostatnie spotkanie na EURO 2024. Podopieczni Ralfa Rangnicka przegrali z Turcją w 1/8 finału (1:2), tym samym pożegnali się z Mistrzostwami Europy. Dla Austriaków kontaktowego gola strzelił Michael Gregoritsch, natomiast bohaterem rywalizacji został defensor rywala – Merih Demiral – który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców.

Po spotkaniu Marko Arnautović na gorąco podsumował mecz. Kapitan reprezentacji Austrii był smutny z powodu, że jego reprezentacja właśnie pożegnała się z turniejem. Doświadczony zawodnik dodał, że popularni „Das Team” nie zasłużyli na taki wynik.

– Nie sądzę, by coś poszło nie tak, strzelili nam dwie bramki z rzutów rożnych, a co do reszty spotkania, myślę, że zagraliśmy świetny mecz. Stworzyliśmy sobie dobre szanse. Ktoś powiedział, że oddaliśmy 20 strzałów na bramkę, taki jest futbol. Gratuluję Turcji, która zrobiła to, co do niej należało. Cieszę się z sukcesu Hakana [Calhanoglu przyp. red.], który przeszedł do kolejnej fazy turnieju. Przykro mi z powodu mojej drużyny. Zdecydowanie nie zasłużyliśmy na taki wynik. Nie uważam, że byliśmy faworytem. Drużyny, które przeszły dalej, zrobiły to, bo są mocne. Mieliśmy również duży szacunek dla Turcji, przeszli dalej po dwóch rzutach różnych, tak to wyglądało – powiedział Marko Arnautović, cytowany przez serwis „intermediolan.com”.

