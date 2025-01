Real ogłosił wielki powrót. Piłkarz znowu w kadrze meczowej

Real Madryt w czwartek rozegra półfinał Superpucharu Hiszpanii. Rywalem Królewskich będzie Mallorca. W kadrze na to spotkanie znalazł się piłkarz, z którego Carlo Ancelotti bardzo długo nie mógł skorzystać.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti - David Alaba

Real z wzmocnieniem na Superpuchar

Real Madryt – Mallorca to czwartkowe starcie półfinału Superpucharu Hiszpanii. Zwycięzca w meczu o trofeum zmierzy się z lepszym z pary FC Barcelona – Athletic Bilbao – ten pojedynek zostanie rozegrany w środę. Istnieje spora szansa, że w finale dojdzie do kolejnego El Clasico, a więc rywalizacji Królewskich z Dumą Katalonii. Jednak by tak się stało, obie ekipy muszą wygrać swoje spotkania.

Los Blancos do zmagań z drużyną Jagoby Arrasate przystąpi wzmocniona zawodnikiem, który w tym sezonie nie tylko nie pojawił się na boisku, ale nawet nie znalazł się w kadrze meczowej. To David Alaba. Reprezentant Austrii pauzował z powodu poważnej kontuzji kolana, a swoje ostatnie spotkanie rozegrał nieco ponad rok temu. Obrońca zerwał więzadła krzyżowe w pojedynku z Villarealem w 17. kolejce La Liga. To starcie miało miejsce 17 grudnia 2023 roku.

Teraz Alaba po długiej rehabilitacji znowu jest do dyspozycji Carlo Ancelottiego. Włoch wcześniej potwierdził, że 32-latek jest gotowy do gry i zapowiedział, że niedługo zobaczymy go na boisku. Niewykluczone, że reprezentant Austrii otrzyma szansę na występ właśnie w czwartkowych zmaganiach o finał Superpucharu Hiszpanii. Mecz z Mallorcą na stadionie King Abdullah Sport City poprowadzi sędzia Ricardo de Burgos Bengoetxea.