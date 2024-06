Według raportu medycznego Robert Lewandowski nie zagra z Holandią w pierwszym meczu na Euro 2024. Nie do końca wierzy w to Ronald Koeman.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Ronald Koeman

Koeman nie do końca wierzy w to, że Lewandowski nie zagra z Holandią

Wygrane 2:1 spotkanie z Turcją okazało się wielkim problemem dla reprezentacji Polski, a wszystko przez odniesione kontuzje. Przedwcześnie boisko musieli opuścić: Karol Świderski, Robert Lewandowski i Paweł Dawidowicz.

Początkowo wydawało się, że najgorzej wygląda kontuzja Karola Świderskiego, który doznał urazu stawu skokowego. Jednak według najnowszych informacji napastnik będzie gotowy na Holandię, podobnie jak Paweł Dawidowicz. Tymczasem skomplikowała się sytuacja Roberta Lewandowskiego, ponieważ według oficjalnego raportu medycznego kapitan reprezentacji Polski jest wykluczony z meczu inauguracyjnego Euro 2024. Co więcej, pod znakiem zapytania stoi występ w drugim spotkaniu z Austrią.

W mediach pojawiły się spekulacje, że to tylko zasłona dymna selekcjonera Michała Probierza. Naprawdę trudno uwierzyć w ten scenariusz, ale niegdyś trener już stosował takie zagrywki. Przed jednym z meczów Jagiellonii ogłosił, że na pewno nie zagra Tomasz Frankowski, który później wybiegł w pierwszym składzie. Co ciekawe, bohater tego incydentu zabrał głos na temat Lewandowskiego.

– Na tyle, ile znam Michała Probierza, to pierwsze, co pomyślałem, to że może to być zasłona dymna, tzn., że oczywiście Robert jest lekko kontuzjowany, natomiast trener będzie chciał to trochę wykorzystać, aby Holendrzy zaczęli się zastanawiać nad składem Polski bez Lewandowskiego, a w niedzielnym spotkaniu Roberta zobaczymy w pierwszym składzie “magicznie wyleczonego” – powiedział Frankowski dla TVP Info.

Oczywiście wszystkie informacje dotarły do Holandii i już w środę rano (12 czerwca) Ronald Koeman otrzymał pytanie dotyczące tej kwestii. Okazuje się, że selekcjoner Oranje nie do końca ufa w raport Biało-czerwonych.

– Nie wiem też, czy wszystkie komunikaty, które się pojawiają, są prawdziwe. Zobaczymy w niedzielę, czy faktycznie nie zagra – powiedział Koeman, cytowany przez Soccernews.nl.

