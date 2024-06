Lamine Yamal: Nie wrócę do szkoły. Hiszpania na Euro 2024.

Gwiazdor FC Barcelony i reprezentacji Hiszpanii Lamine Yamal zapowiedział, że jeśli jego drużyna awansuje do finału Euro 2024 nie wróci do szkoły.

Pressfocus Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal, mimo bardzo młodego wieku, powoli staje się jednym z najlepszych skrzydłowych na świecie. Zaliczył świetny sezon w barwach Blaugrany a teraz imponuje także w reprezentacji Hiszpanii. Trener Luis de la Fuente stawia na nastolatka, który zagrał w pierwszym składzie w obu dotychczasowych meczach na Mistrzostwach Europy.

Skrzydłowy Barcelony musi pogodzić grę w reprezentacji i klubie z nauką. Przed Euro ujawnił, że szkoła zleciła mu prace domowe i zadania na czas trwania turnieju w Niemczech. Teraz zdradził, że nie wróci do szkoły tego lata, jeśli La Roja zostaną Mistrzami Europy.

Heat mapa Yamala z meczu z Włochami

W rozmowie z hiszpańskim serwisem Cope, Yamal powiedział – Ile godzin się uczę? Cóż, ponieważ mamy dużo wolnego czasu, to nie jest coś, co sobie narzucam i mówię: Dzisiaj przynajmniej dwie godziny. Kiedy jestem w pokoju i nie mam nic do roboty, biorę iPada i robię kilka zadań domowych, a kiedy Nico lub Fermín dzwonią do mnie, żeby pograć na PlayStation, schodzę do nich.

Hiszpan wypowiedział się również na temat szans Hiszpanii w turnieju i swojego powrotu do szkoły – Wszystko zależy od tego, jak daleko zajdziemy na Euro, a mam nadzieję, że zajdziemy bardzo daleko. Jeśli dotrzemy do finału, nie wrócę już do szkoły, pójdę prosto na wakacje.

