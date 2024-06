Kvaratskhelia wyjawił, co powiedział mu Ronaldo. Natchnął Gruzinów

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kvaratskhelia i Ronaldo

Cristiano Ronaldo natchnął Gruzję

Reprezentacja Gruzji sprawiła ogromną niespodziankę, pokonując Portugalię 2:0 w ostatnim meczu fazy grupowej Euro 2024. W ten sposób debiutanci awansowali do 1/8 finału turnieju.

Bohaterem i zawodnikiem spotkania został Khvicha Kvaratskhelia, który zdobył fantastyczną bramkę na 1:0 już na samym początku pojedynku. Gwiazdor Napoli w pomeczowych rozmowach wyjawił, że wielki wpływ na jego postawę oraz całej Gruzji miał Cristiano Ronaldo.

– Przed meczem odbyło się spotkanie [z Ronaldo] i życzył mi powodzenia – powiedział Kvaratskhelia, cytowany przez Daily Express.

– Nigdy bym nie przypuszczał, że przyjdzie i porozmawia ze mną. To świetny zawodnik i wspaniała osoba. Dlatego jest wspaniałą osobowością zarówno w piłce nożnej, jak i poza nią. Mam do niego ogromny szacunek, jest jednym z najlepszych graczy w światowej piłce nożnej. Kiedy przychodzi z tobą porozmawiać przed meczem, to jest niesamowite. To pomogło nam uwierzyć, że możemy coś dzisiaj zrobić – mówił w dalszej części rozmowy.

Mimo porażki Portugalia zajęła pierwsze miejsce w grupie, wyprzedzając kolejno: Turcję, Gruzję i Czechów. Przy okazji zapraszamy do sprawdzenia, jak wyglądają pary 1/8 finału Euro 2024. Faza pucharowa turnieju startuje w sobotę (29 czerwca).

