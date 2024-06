Kto odpadł z Euro 2024? Te zespoły podzieliły los Polski

Pressfocus Na zdjęciu: Ukraina - Belgia

Kto odpadł z Euro 2024?

Największą niespodzianką fazy grupowej Euro 2024 jest pożegnanie się z turniejem reprezentacji Chorwacji. Luka Modric i jego ekipa, trafiły co prawda do bardzo trudnej grupy z Hiszpanią i Włochami, jednak wszyscy spodziewali się, że uda im się awansować chociażby z trzeciego miejsca w grupie. Chorwaci, co prawda zajęli trzecią lokatę, jednak zaledwie 2 punkty nie wystarczyły do awansu.

Lista zespółów, które odpadły z Euro 2024 po fazie grupowej:

Polska

Węgry

Szkocja

Chorwacja

Albania

Serbia

Ukraina

Czechy

Pechowa Ukraina

Największym pechowcem fazy grupowej Euro 2024 można nazwać reprezentację Ukrainy. Nasi sąsiedzi uzbierali w grupie E cztery punkty. Mimo to zajęli w niej ostatnie miejsce. Co ciekawe, wszystkie pozostałe drużyny grupy, czyli Rumunia, Belgia i Słowacja, również skończyły rozgrywki z takim samym dorobkiem punktowym. W większości innych grup taki wynik dawałby Ukrainie przynajmniej trzecie miejsce i jednocześnie awans do fazy pucharowej.

Tabela grupy E

