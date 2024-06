Do fazy pucharowej Euro 2024 awansują nie tylko zespoły, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w swoich grupach. W 1/8 finału zobaczymy również cztery drużyny, które rundę grupową zakończyły na trzecim miejscu, a o rozstrzygnięciach decyduje dodatkowa tabela.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kacper Urbański, Xavi Simons

Cztery drużyny z trzecich miejsc awansują do 1/8 finału Euro 2024

Odkąd mistrzostwa Europy rozszerzono z 16 do 24 zespołów po fazie grupowej jest rozgrywana 1/8 finału przed meczami ćwierćfinałowymi. Co oznacza, że do fazy pucharowej awansuje aż 16 zespołów. Z sześciu grup awans zapewnią sobie dwie pierwsze drużyny oraz cztery z trzecich miejsc.

O tym, które zespoły awansują z miejsc trzecich rozstrzyga dodatkowa tabela. Należy pamiętać, że przy rozegraniu tylko trzech meczów wiele reprezentacji ma identyczną liczbą punktów, dlatego o losach awansu zazwyczaj decyduje bilans bramkowy, a dalej strzelone i stracone gole. Gdy nadal brakuje rozstrzygnięcia spogląda się na tak zwaną tabelę fair play związana z liczbą otrzymanych żółtych i czerwonych kartek. Awans uzyska zespół, który nazbierał ich mniej. W ostateczności o promocji do fazy pucharowej decyduje miejsce w rankingu eliminacji. Finalnie, aż cztery z sześciu drużyn, które fazę grupową zakończyły na trzecim miejscu zamelduje się w 1/8 finału.

To sprawia, że po pierwszej fazie z turniejem żegna się zaledwie osiem zespołów. Na poprzednich turniejach do awansu z trzeciego miejsca często wystarczały jedynie trzy punkty przy odpowiednim bilansie bramek. Wiele wskazuje, że na Euro 2024 będzie podobnie. Dla reprezentacji Polski to dodatkowa szansa na przedłużenie swojego pobytu na turnieju biorąc pod uwagę, że w grupie Biało-czerwoni rywalizują ze znacznie silniejszymi Francuzami i Holendrami.

