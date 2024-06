Harry Maguire opublikował list. Jest zdruzgotany

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Maguire

Harry Maguire nie jedzie na Euro 2024

Powołania Garetha Southgate’a na Euro 2024 z pewnością zaskoczyły wiele osób. Przede wszystkim selekcjoner reprezentacji Anglii pominął Jacka Grealisha i Harry’ego Maguire’a. W przypadku gwiazdora Manchesteru City najprawdopodobniej chodzi o czysto sportową decyzję, zaś obrońca Czerwonych Diabłów przegrał walkę z kontuzją łydki.

Harry Maguire był ważnym punktem reprezentacji podczas poprzedniego Euro, gdy Anglicy zdobyli srebrny medal, przegrywając w finale z Włochami. Wydawało się, że defensor podobną funkcję spełni w nadchodzących mistrzostwach, ale problemy zdrowotne pokrzyżowały mu plany.

W liście opublikowanym na Instagramie zawodnik nie krył rozczarowania. 31-latek użył naprawdę mocnych słów, opisując całą sytuację.

Oświadczenie:

“Jestem zdruzgotany, że nie zostałem wybrany do gry dla Anglii na Euro tego lata.



Pomimo moich największych wysiłków nie udało mi się uporać z kontuzją łydki. Może za bardzo się starałam, żeby spróbować. Po prostu jestem całkowicie wypatroszony.



Dla mnie reprezentowanie Anglii to najwyższy zaszczyt. To znaczy dla mnie wszystko. Jeśli nie będę mógł pomóc drużynie jako zawodnik, będę ją wspierał jako kibic – podobnie jak resztę kraju. Idźcie i wygrajcie, chłopcy.



Następnie wrócę pod opiekę sztabu medycznego Manchesteru United, aby przygotować się do kolejnego sezonu” – brzmi list Maguire’a.

