W pierwszym półfinale Euro 2024 dojdzie do starcia Hiszpania - Francja. Didier Deschamps ma zrezygnować z piłkarza, który do tej pory był kluczowy, twierdzi L’Équipe.

Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Francja - Belgia

Hiszpania – Francja: Deschamps gotowy na wielką zmianę

Francja dotarła do półfinału Euro 2024. Jednak styl, w jakim to uczyniła, raczej nie znalazł uznania. Trójkolorowi w pięciu dotychczasowych meczach zdobyli tylko trzy bramki. W starciu z Austrią samobójczym trafieniem popisał się Maximilian Wober, w rywalizacji w Polską rzut karny wykorzystał Kylian Mbappe, a w pojedynku z Belgią piłkę do własnej siatki skierował Jan Vertonghen.

Fatalna dyspozycji Les Bleus w ofensywie może wpłynąć na wyjściową jedenastką w potyczce z Hiszpanią. Didier Deschamps ma dokonać zmiany, która wydaje się dosyć radykalna. Mecz na ławce rezerwowych rozpocznie Antoine Griezmann, twierdzą Damien Degorre i Hugo Delom z L’Equipe. Kluczowa postać kadry przez cały turniej spisuje się poniżej oczekiwań.

Deschamps chce, by jego podopieczni prezentowali się zdecydowanie bardziej ofensywnie, a napastnik Atletico ma to utrudniać. Do tej pory 33-latek w czerech z pięciu spotkań meldował się w podstawowym składzie – tylko w pojedynku z Polską nie zagrał od początku.