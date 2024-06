Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Francji

Aurelian Tchouameni nie zagra w meczu z Austrią

Reprezentacja Francji w poniedziałek wieczorem zagra pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy 2024. Trójkolorowi trafili do grupy D, w której zmierzą się z Holandią, Polską oraz Austrią. Na start podopieczni Didiera Deschampsa spotkają się z rewelacją ostatnich miesięcy, czyli kadrą Austrii. W spotkaniu na Merkur Spiel-Arena w Dusseldorfie nie weźmie udziału Aurelian Tchouameni, o czym poinformował dziennik L’Equipe.

24-letni środkowy pomocnik Realu Madryt od kilku tygodni zmaga się z urazem stopy, który wykluczył go z udziału w finale Ligi Mistrzów. Mimo kontuzji selekcjoner reprezentacji Francji postanowił powołać Tchouameniego do 25-osobowej kadry na Euro 2024. Niestety sprawdził się czarny scenariusz, a piłkarz nie zdołał dojść do pełnej sprawności przed pierwszym meczem w turnieju.

❌ Aurelien Tchouameni is not ready yet to start for France. @lequipe pic.twitter.com/HbcfcDnruG — Madrid Zone (@theMadridZone) June 17, 2024

Tchouameni w zakończonym sezonie wystąpił w 38 meczach w koszulce Realu Madryt. Francuz trzykrotnie wpisał się na listę strzelców oraz zanotował jedną asystę. Uraz stopy, z którym boryka się 24-latek to nie pierwsza kontuzja pomocnika na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Wcześniej pauzował przez ponad 40 dni, przez co opuścił ok. 11 spotkań.

Na ten moment nie wiadomo kiedy Tchouameni będzie gotowy do gry. Po meczu z Austrią francuską kadrę czeka rywalizacją z Holandią (21 czerwca) oraz z Polską (25 czerwca). Póki co licznik występów zawodnika w reprezentacji Francji zatrzymał się na 31 meczach.