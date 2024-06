Spotkanie Holandia - Francja to mecz drugiej kolejki "polskiej" grupy D na Euro 2024. Dzień przed tym starciem Didier Deschamps był obecny na konferencji prasowej i wypowiedział się na temat Kyliana Mbappe.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Didier Deschamps i Kylian Mbappe

Holandia – Francja: Mbappe przygotowywany do gry

W czwartek odbyła się konferencja prasowa przed spotkaniem Holandia – Francja. Na pytania dziennikarzy odpowiadali Didier Deschamps, trener Trójkolorowych, i Antoine Griezmann, jedna z gwiazd kadry Les Bleus. Kluczową kwestią, którą poruszono, było oczywiście zdrowie kapitana reprezentacji. Jak czuje się Kylian Mbappe i jaki jest jego status przed starciem z Oranje?

– Kylian ma się bardzo dobrze, opuchlizna jego nosa jest mniejsza – zaczął Griezmann. – Sprawy zmierzają we właściwym kierunku. Jesteśmy blisko tego, by zapewnić mu występ w piątkowy wieczór – kontynuował Deschamps. – Pomijając jego sytuację, cała kadra jest dostępna na mecz z Holandią – dodał selekcjoner Trójkolorowych. – Kylian będzie nosił maskę, to pewne – zakończył opiekun Les Bleus.

Wszystko wskazuje na to, że Kylian Mbappe wystąpi w spotkaniu Holandia – Francja i znajdzie się w podstawowym składzie ekipy Didiera Deschampsa. To oczywiście nie ucieszy Oranje, którzy liczyli na absencję napastnika Realu Madryt w piątkowym hicie. Jednak w tej chwili trudno stwierdzić, jak 25-latek będzie prezentował się grając w masce. Bez wątpienia nie ułatwia ona obserwacji otoczenia i walki w powietrzu.

Zobacz także: Euro 2024. Szanse Polski na wyjście z grupy. Sytuacja po meczu Austria – Francja