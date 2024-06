SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Declan Rice

Euro mogło rozpocząć się lepiej dla Anglików

Reprezentacja Anglii na Euro 2024 w Niemczech jechała jako jeden z głównych faworytów do wygrania całego turnieju. A już z pewnością do gry w finale mistrzostw Europy. Synowie Albionu dysponują bowiem najsilniejszą kadrą od wielu lat, nie od dziś mówi się o wspaniałym pokoleniu piłkarzy, którzy w klubach czarują. Teraz w końcu chcą to udowodnić sięgając po jakieś trofeum z kadrą. Jednak jak do tej pory ekipa prowadzona przez Garetha Southgate’a rozczarowuje. Nie chodzi jednak o wyniki, te się zgadzają, a o styl prezentowany przez zespół.

Anglicy w meczu pierwszej kolejki długo męczyli się z reprezentacją Serbii, z którą ostatecznie wygrali tylko 1:0. Podobnie było w starciu z Danią, jednak z tą różnicą, że ekipa z Kopenhagi zdołała doprowadzić do remisu, a co więcej, w drugiej odsłonie meczu miała zdecydowanie więcej okazji do wygrania tego spotkania. Ze słabej gry zdaje sobie sprawę Declan Rice, który mówi o sporej presji jaka jest nałożona na zespół.

– Wszyscy w zespole chcemy, żeby nasz kraj był z nas dumny. Wszystkim nam zależy na zwycięstwie w każdym meczu i w całym turnieju. Czasami jednak czuję, że nałożyliśmy na siebie zdecydowanie zbyt dużą presję, co przeszkadza w tym, żeby po prostu wyjść na boisko i cieszyć się grą. Presja z zewnątrz jest ogromna, a wynika ona z tego, że wielu z nas ma za sobą kapitalny sezon – ocenił pomocnik Arsenalu cytowany przez “Daily Mail”.

