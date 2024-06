Chorwacja – Albania: przewidywane składy na mecz Euro 2024

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Przed nami druga kolejka fazy grupowej Euro 2024. Dla wielu drużyn może okazać się to decydujący czas turnieju. W niezbyt komfortowej sytuacji są m.in. uczestnicy środowego meczu Chorwacja – Albania.

Reprezentacja Chorwacji dostała solidną lekcję na inaugurację turnieju od Hiszpanów, którzy odnieśli pewne zwycięstwo 3:0. Luka Modrić i spółka muszą teraz wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności, aby utrzymać wysokie szanse na wyjście z grupy. Zadanie jednak nie będzie łatwe, bo identyczny cel ma groźna Albania.

Albańczycy postraszyli Włochów w pierwszej kolejce, zdobywając najszybszego gola w historii mistrzostw Europy. Bajrami trafił do siatki już w 23. sekundzie, ale to nie wystarczyło do wygranej. W dalszej części spotkania Italia przejęła kontrolę i ostatecznie wygrała 2:1.

Przewidywany skład Chorwacji:

Livaković; Stanisić, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modrić, Sucić, Kovacić; Majer, Budimir, Kramarić

Przewidywany skład Albanii:

Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani; Laci, Bajrami, Hoxha; Broja

Mecz pomiędzy Chorwacją a Albanią w grupie A Euro 2024 rozpocznie się o godzinie 15:00, 19 czerwca, na obiekcie Volksparkstadion w Hamburgu. Sędzią głównym spotkania będzie Francois Letexier.

