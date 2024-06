Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Iker Casillas

Iker Casillas uważa, że obecna Hiszpania przypomina tę z 2008 roku

Reprezentacja Hiszpanii rok temu zdobyła pierwsze trofeum za kadencji Luisa de la Fuente. La Furia Roja w finale Ligi Narodów pokonała Chorwację w konkursie rzutów karnych. Aktualnie podopieczni 62-letniego selekcjonera marzą o sukcesie podczas Mistrzostw Europy 2024. Pierwszy krok na drodze do spełnienia marzeń pokonali w sposób dość efektowny, bowiem na start wygrali aż (3:0) z Chorwacją.

Były bramkarz reprezentacji Hiszpanii, Iker Casillas w rozmowie z dziennikiem Marca wypowiedział się na temat obecnej drużyny. Legenda Realu Madryt niespodziewanie porównała obecną kadrę zespołu do mistrzowskiej ekipy z 2008 roku, która odniosła triumf na Mistrzostwach Europy w Austrii i Szwajcarii.

– Mamy dobrych zawodników, powiedziałbym, że to mieszanka podobna do tej, którą mieliśmy w 2008 roku. Nie było zespołu, który dostarczał największą liczbę zawodników. Pochodziliśmy z różnych zakątków Hiszpanii i to najbardziej ekscytowało kibiców. Teraz jest tak samo. Myślę, że potrzebna jest wiara, że można tego dokonać i wygrać – powiedział Iker Casillas w rozmowie z “Marcą”.

Następny mecz La Furia Roja na Euro 2024 zagra w czwartek (20 czerwca) z reprezentacją Włoch. Sytuacja w tabeli grupy B ułożyła się tak, że ewentualne zwycięstwo zapewni im awans do fazy pucharowej europejskiego czempionatu. Z kolei w ostatnim grupowym spotkaniu zmierzą się z Albanią, która sensacyjnie w drugiej kolejce zremisowała (2:2) z Chorwacją.