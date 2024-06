Źródło: The xG Philosophy

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Dania - Anglia

Ero 2024: Anglia Southgate’a w ogniu krytyki

Dwa mecze i cztery punkty – takim bilansem na Euro 2024 może pochwalić się Anglia. Jeżeli nie zagłębimy się w szczegóły, dorobek podopiecznych Garetha Southgate’a prezentuje się co najmniej przyzwoicie. Jednak bliższa analiza występów Synów Albionu prowadzi do zupełnie innych spostrzeżeń. Wyspiarze, biorąc pod uwagę ich potencjał kadrowy, notują fatalne występy.

Anglia otworzyła Euro 2024 wymęczonym i niekoniecznie zasłużonym zwycięstwem w starciu z Serbią. Kolejny rywal dysponował nieco większym potencjałem “turniejowym” – Dania pozwoliła ekipie Harry’ego Kane’a na jeszcze mniej, a we Frankfurcie padł remis 1:1.

Konto The xG Philosophy (Twitter/X) pokusiło się o analizę poczynań The Three Lions pod kątem spodziewanych goli. Jest… gorzej niż źle:

– Anglia kreowała średnio 0,72 (xG) w pierwszych dwóch meczach na Euro 2024. Dla kontekstu, średnia Luton Town w meczach Premier League w zeszłym sezonie wynosiła 1,23 (xG).

Synowie Albionu nie byli w stanie wypracować nawet jednej sytuacji, która mogłaby zostać oceniona jako stuprocentowa. Oczywiście to nie współczynnik expected goals wygrywa mecze i turnieje, ale Anglia pod wodzą Garetha Southgate’a wygląda wprost fatalnie.

