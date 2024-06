Reprezentant Ukrainy bije się w pierś. “Chcę was wszystkich przeprosić”

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Andrij Łunin

Andrij Łunin przeprasza za mecz z Rumunią

Poniedziałkowe zmagania na EURO 2024 rozpoczęło się od starcia reprezentacji Ukrainy z Rumunią. Spotkanie zakończyło się ogromną niespodzianką. Podopieczni Serhija Rebrowa bowiem przegrali ten mecz aż 0:3. Antybohaterem rywalizacji został Andrij Łunin. Bramkarz Realu Madryt był bezpośrednio zamieszany w stratę dwóch goli.

Po spotkaniu Andrij Łunin nie chował głowy w piasek. Ukraiński golkiper, cytowany przez portal „Terrikon”, przyznał się do błędu. Zawodnik na co dzień reprezentujący barwy Realu Madryt przeprosił kibiców i dodał, że jego drużyna teraz potrzebuje naprawić sytuacje.

– Chcę was wszystkich przeprosić. Pierwsza bramka była moim błędem, a od niej się wszystko zaczęło. To był błąd techniczny. Przy drugim golu szkoda, że nie widziałem ani uderzenia, ani ruchu piłki. Chcę jeszcze raz przeprosić. Mam nadzieję, że naprawimy sytuację – nie mamy wyjścia. Musimy szybko dojść do siebie, przestawić się na kolejny mecz i zrobić wszystko, by zajść dalej. Potrzebujemy punktów – przekazał Andrij Łunin.

Reprezentacja Ukrainy w kolejnym spotkaniu na mistrzostwach Europy zmierzy się ze Słowacją. Przed podopiecznym Serhija Rebrowa bardzo trudne zadania. Ich najbliższy rywal bowiem dziś zdołał pokonać Belgię 1:0.

