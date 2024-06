PressFocus Na zdjęciu: Alvaro Morata

Przewidywane składy na mecz Albanii i Hiszpanii

Już dzisiaj wieczorem czekają nas ostatnie grupowe spotkania drużyn z grupy B podczas Euro 2024. Jednym ze starć będzie pojedynek reprezentacji Albanii z reprezentacją Hiszpanii. Oczywistym faworytem tego starcia jest La Furia Roja, ale gracze z Półwyspu Iberyjskiego mają już pewny awans do kolejnej fazy turnieju, stąd też być może nieco odpuszczą starcie z Albańczykami. Oni z kolei po dwóch kolejkach mają jeden punkt na swoim koncie i jeśli chcą nadal pozostać na mistrzostwach Europy, to muszą dzisiaj wygrać. A to wcale nie musi być takie trudne, bowiem potrafili oni zdobyć gola przeciwko Włochom oraz dwa w starciu z Chorwatami. Czy i tym razem im się to uda? Sprawdź typy, kursy i przewidywania na ten mecz.

Mecz ten będzie można obejrzeć na antenie TVP oraz w aplikacji i internecie. Spotkanie będzie relacjonować Maciej Iwański, a wraz z nim na komentatorskim stanowisku zasiądzie Radosław Gilewicz. A tak prezentuje się przewidywany skład obu drużyn na to spotkanie.

Albania: Strakosha – Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj, Asllani, Ramadani,Asani, Laci, Bajrami, Manaj

Hiszpania: Raya – Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo, Merino, Zubimendi, Baena, Torres, Joselu, Oyarzabal

