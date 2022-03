El. MŚ: Szwecja na drodze Polaków do Kataru

PressFocus Na zdjęciu: Robin Quaison

Szwecja będzie rywalem Polski w finale baraży do mistrzostw świata. W dzisiejszym półfinale podopieczni Anderssona pokonali 1:0 reprezentację Czech. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. Jedynego gola w tym spotkaniu zdobył w 110. minucie spotkania Quaison.

Gol Czechów nie uznany po analizie VAR

Wyrównane spotkanie, które zostało rozstrzygnięte dopiero w dogrywce

Quaison zdobywcom jedynego gola w tym meczu

Zadecydowała dogrywka, Szwecja rywalem Polski na Stadionie Śląskim

Pierwsza połowa była bardzo wyrównana. Żadna z drużyn nie potrafiła wypracować znacznej przewagi. Większość czasu gra toczyła się w środku pola i nie oglądaliśmy zbyty wielu okazji bramkowych. Co więcej, Szwecja nie oddała ani jednego celnego strzału, Czesi zaledwie jeden. Duży ciężar gatunkowy sprawił, że obie strony przede wszystkim zabezpieczały tyły aniżeli skupiały się na ataku.

Co prawda, Czesi zdołali umieścić piłkę w siatce rywala, ale po interwencji VAR gola nie uznano. Arbiter główny tego spotkania dopatrzył się we wcześniej fazie akcji faulu Brabeca. Świetną okazje dla gospodarzy zmarnował z kolei Dejan Kulusevski, który miał dogodną sytuację w polu karnym, ale piłka po jego strzale poszybowała daleko obok bramki.

W drugiej połowie także zbyt wiele się nie działo. Obie drużyny głównie broniły dostępu do własnej bramki i znów oglądaliśmy tylko jeden celny strzał. 90 minut rywalizacji rozstrzygnięcia nie przyniosło.

Kibice na pierwszego gola w tym spotkaniu musieli czekać aż do 110. minuty. Isak z lewej strony boiska zagrał na jedenasty metr do Quaisona, który precyzyjnym strzałem po ziemi pokonał Vaclika.

Czesi bardzo nieudolnie próbowali w ostatnich fragmentach meczu doprowadzić do wyrównania. W ich grze było sporo nerwowości i niedokładności. Ostatecznie do siatki rywala nie trafili i żegnają się eliminacjami do mistrzostw świata.

Reprezentacja Szwecji będzie rywalem Polski w finale baraży o awans na tegoroczny mundial w Katarze. Spotkanie odbędzie się 29 marca o godzinie 20:45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie.