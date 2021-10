Paulo Sousa dał się poznać z jednej strony – lubi porozmawiać o piłce. Niestety nie miał takiej okazji przed meczem z Albanią, bo jego konferencja prasowa – ze względu na średnią organizację gospodarzy – została skrócona do 12 minut, co przełożyło się na pięć pytań, z czego na jedno odpowiedział dosłownie zdaniem. – To będzie mecz o więcej niż wszystko – stwierdził.

– Wyniki dają nam coraz większą pewność siebie. Musimy skupić się na budowaniu mentalności zwycięzców. Uważam, że stajemy się coraz mocniejsi pod wieloma aspektami: gry w defensywie, kontratakach. Nie atakujemy jednym, czy dwoma zawodnikami, a całym zespołem. To ważne. Jesteśmy skupieni na dopracowywaniu naszego modelu gry. Chcemy prezentować się tak, by rywal był pod stałą presją – tłumaczył selekcjoner polskiej reprezentacji.

– W tym momencie mam dwie wątpliwości co do składu. Decyzję o ostatecznym kształcie jedenastki podejmę po treningu – dodał.

Selekcjoner został spytany także o porównanie dwóch napastników – Adama Buksy i Karola Świderskiego. – Karol jest zawodnikiem bardziej technicznym i mobilnym, dużo strzela i asystuje. Adam ciągle się rozwija, jest bardzo groźny zwłaszcza w polu karnym – twierdzi.

– To bardzo silny zespół. Zdaję sobie sprawę, jak trudno gra się przeciwko drużynom, które prowadzi Edoardo Reja. To bardzo doświadczony zespół, który wie, co zrobić, gdy przeciwnik ma piłkę – zakończył pytany o reprezentację Albanii.

Mecz Albania – Polska rozpocznie się we wtorek o godz. 20:45. Przegrany pożegna się z marzeniami o awansie na mistrzostwa świata.