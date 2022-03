Pepe wraca do treningów z reprezentacją. Ronaldo zachwycony

Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Pepe

Cristiano Ronaldo był zachwycony powrotem Pepe do treningów z reprezentacją Portugalii. Obrońca Porto powraca po wyleczeniu COVID-19 i być może wystąpi we wtorkowym finale baraży, w którym Portugalczycy zmierzą się z Macedonią Północną.

Pepe wrócił do treningów z reprezentacją Portugalii

Zadowolenia z tego faktu nie krył Cristiano Ronaldo

Obrońca Porto jest czwartym piłkarzem w historii pod względem występów w drużynie narodowej

Duże wzmocnienie reprezentacji Portugalii

Pepe przegapił półfinał baraży, w którym Portugalia pokonała na Estadio Dragao w Porto Turcję 3:1. Gospodarze mieli mnóstwo szczęścia w końcówce spotkania, bowiem w ostatnich minutach rzutu karnego nie wykorzystał Burak Yilmaz, który mógł doprowadzić do wyrównania. Decydujące słowo należało jednak do podopiecznych Fernando Santosa, którzy zdobyli trzecią bramkę i ustawili wynik spotkania.

Portugalskie media piszą, że Cristiano Ronaldo był w wyśmienitym nastroju, gdy na boisku treningowym zobaczył Pepe. – Król wrócił! Pepe wrócił do domu. Uważajcie – krzyczał gracz Manchesteru United. Portugalscy dziennikarze uważają, że powrót obrońcy Porto do sesji z resztą grupy ma bardzo pozytywny wpływ na pozostałych graczy zwłaszcza w sferze mentalnej.

Pepe to kluczowa postać reprezentacji od 2007 roku, gdy po raz pierwszy zadebiutował w drużynie narodowej. Obecnie jest czwartym graczem w historii pod względem ilości występów. Wyprzedzają go jedynie Cristiano Ronaldo, Joao Moutinho i Luis Figo. Na swoim koncie ma triumf na Mistrzostwach Europy w 2016 roku rozgrywanych we Francji oraz w Lidze Europy w 2019 roku.

Przewidywany skład reprezentacji Portugalii na mecz z Macedonią Północną: Patricio, Guerreiro, Pereira, Fonte, Cancelo, Silva, Moutinho, Fernandes, Jota, Ronaldo, Otavio.

