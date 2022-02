MKOl podjął decyzję za FIFA. Imprezy sportowe bez Rosji i Białorusi

PressFocus Na zdjęciu: Stadion Spartaka Moskwa

Wkrótce można spodziewać się kolejnych decyzji FIFA i UEFA

Rezolucja została przyjęta zaledwie dzień po tym, jak Międzynarodowa Federacja Piłkarska (FIFA) nie zdecydowała się na wykluczenie reprezentacji Rosji z udziału we wszystkich piłkarskich imprezach.

Rezolucja została przyjęta zaledwie dzień po tym, jak Międzynarodowa Federacja Piłkarska (FIFA) nie zdecydowała się na wykluczenie reprezentacji Rosji z udziału we wszystkich piłkarskich imprezach. Ta skandaliczna decyzja spotkała się z bardzo szybką odpowiedzią prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarego Kuleszy, który poinformował, że reprezentacja Polski nie zagra z Rosją bez względu na to, pod jaką nazwą wystąpi rosyjska drużyna.

W poniedziałek rano PZPN rozesłał również oficjalne pismo do pozostałych europejskich federacji z apelem o zjednoczenie się i solidarność w tej sytuacji, a za po za tym idzie odmowę gry przeciwko reprezentacji Rosji. Kilka federacji poinformowało już oficjalnie, że postąpi podobnie jak reprezentacja Polski. Miała to być forma nacisku między innymi na UEFA i FIFA.

W poniedziałek obecna sytuacja na Ukrainie omawiana była także przez członków Rady Wykonawczej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl), która przyjęła rezolucję dotyczącą uczestnictwa w międzynarodowych imprezach sportowców z Rosji i Białorusi. Zaleca w nich poszczególnym federacjom sportowym i organizatorom niezapraszanie i niezezwalanie na uczestnictwo w nich sportowców z obu krajów.

Komunikat MKOl

“Ruch Olimpijski jest zjednoczony w swojej misji przyczyniania się do pokoju poprzez sport i jednoczenia świata w pokojowej rywalizacji ponad wszelkimi sporami politycznymi. Igrzyska Olimpijskie, Igrzyska Paraolimpijskie, Mistrzostw Świata, Puchar Świata oraz wiele innych imprez sportowych jednoczą sportowców z krajów, które są w konflikcie, a czasami nawet w stanie wojny. Jednocześnie Ruch Olimpijski jest zjednoczony w swoim poczuciu sprawiedliwości, by nie karać sportowców za decyzje ich rządów, jeśli nie biorą oni w nich czynnego udziału. Zależy nam na uczciwych zawodach dla wszystkich, bez żadnej dyskryminacji.

Obecna wojna na Ukrainie stawia jednak Ruch Olimpijski przed dylematem. Podczas gdy sportowcy z Rosji i Białorusi mogliby nadal uczestniczyć w wydarzeniach sportowych, wielu sportowców z Ukrainy nie może tego robić z powodu ataku na ich kraj. Jest to dylemat, którego nie da się rozwiązać. Dlatego Rada Wykonawcza MKOl dokładnie przeanalizowała sytuację i z ciężkim sercem przyjęła następującą rezolucję:

– W celu ochrony integralności światowych zawodów sportowych i dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników, Rada Wykonawcza MKOl zaleca, aby Międzynarodowe Federacje Sportowe i organizatorzy imprez sportowych nie zapraszali ani nie zezwalali na udział rosyjskich i białoruskich sportowców i oficjeli w zawodach międzynarodowych.

– Tam gdzie nie jest to możliwe w krótkim czasie ze względów organizacyjnych lub prawnych, Rada Wykonawcza MKOl stanowczo wzywa Międzynarodowe Federacje Sportowe i organizatorów imprez sportowych na całym świecie, aby zrobili wszystko co w ich mocy, by żaden sportowiec ani oficjel Rosji lub Białorusi nie został dopuszczony do udziału w zawodach pod nazwą Rosja lub Białoruś. Obywatele Rosji lub Białorusi, zarówno indywidualni, jak i zespołowi, powinni być akceptowani wyłącznie jako neutralni sportowcy lub neutralne zespoły. Nie należy eksponować żadnych symboli narodowych, barw, flag ani hymnów

– Jeśli w bardzo skrajnych okolicznościach nawet to nie jest możliwe w krótkim czasie z powodów organizacyjnych lub prawnych, Rada Wykonawcza MKOl pozostawia właściwej organizacji znalezienie własnego sposobu na skuteczne rozwiązanie opisanego powyżej dylematu.