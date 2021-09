W nocy z czwartku na piątek Lionel Messi zanotował hat-trick w starciu eliminacji do mistrzostw świata pomiędzy Argentyną i Boliwią. Tym samym sześciokrotny zdobywca Złotej Piłki pobił rekord strzelecki legendarnego Brazylijczyka Pele i został najlepszym strzelcem w historii kadr narodowych Ameryki Południowej.

Lionel Messi zanotował hat-trick w meczu Argentyny z Boliwią (3:0)

Te gole pozwoliły mu wyprzedzić Pele i stać się najskuteczniejszym strzelcem w historii reprezentacji należących do Ameryki Południowej

Niejako przy okazji Argentyńczyk przebił Luisa Suareza w liczbie bramek zdobytych w eliminacjach do mundialu. Z 26 golami jest najskuteczniejszym zawodnikiem w historii tych rozgrywek

Lionel Messi najskuteczniejszym strzelcem Ameryki Południowej

W nocy z czwartku na piątek Argentyna rozgrywała u siebie spotkanie eliminacji do mistrzostw świata przeciwko Boliwii. Ten mecz okazał się wyjątkowy z kilku powodów. Po pierwsze, kapitan Albicelestes, Lionel Messi, zaprezentował kibicom na stadionie w Buenos Aires puchar za Copa America. Okazało się, że ten podniosły moment wyjątkowo zmotywował La Pulgę.

W tym starciu 34-latek błyszczał. Przed przerwą wyprowadził gospodarzy na prowadzenie, a po zmianie stron dołożył kolejne dwa gole. Ten występ pozwolił mu po raz kolejny przejść do historii latynoskiego futbolu.

Przed tym spotkaniem rekordzistą pod względem liczby zdobytych goli dla reprezentacji należącej do Ameryki Południowej był legendarny Pele. Brazylijczyk strzelił dla Canarinhos 77 bramek. Po swoim hat-tricku, Messi ma na koncie 79 trafień dla Albicelestes. Po meczu kapitan najlepszej drużyny kontynentu nie krył emocji.

– Naprawdę chciałem się tym cieszyć. Czekałem na to bardzo długo, marzyłem o tym. To wyjątkowy moment, właśnie dlatego, że czekałem na niego tak długo. Nie można było sobie wyobrazić lepszego sposobu do celebrowania [tego rekordu – przyp. PP]. Moja mama, moi bracia byli na trybunach. W przeszłości bardzo się nacierpieli, a teraz mogą świętować. Jestem bardzo szczęśliwy – powiedział Messi.

Nie był to jedyny rekord, który tego dnia pobił Argentyńczyk. Z 26 trafieniami został też najlepszym strzelcem w historii eliminacji do mistrzostw świata w strefie CONMEBOL. Wyprzedził swojego przyjaciela, Luisa Suareza. Reprezentacja Boliwii stała się zaś ulubioną “ofiarą” zawodnika Paris Saint-Germain. W jedenastu meczach strzelił jej osiem bramek.

Messi był najlepszym snajperem w historii Argentyny od 2016 roku, gdy wyprzedził Gabriela Batistutę (54 gole). Teraz został też najskuteczniejszy w historii kontynentu i to tuż po wywalczeniu pierwszego wielkiego trofeum z reprezentacją.

Paris Saint-Germain Clermont Foot 1.29 6.15 10.8 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 10. września 2021 12:22 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Zobacz również: Cristiano Ronaldo zaprezentowany przez United.