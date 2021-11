Reprezentacja Hiszpanii pokonała Grecję 1:0 i do awansu do MŚ 2022 wystarczy jej punkt w ostatnim meczu eliminacji ze Szwecją. Selekcjoner La Roja, Luis Enrique zapowiada jednak, że jego podopieczni powalczą w niedzielę o zwycięstwo.

Pressfocus Na zdjęciu: Luis Enrique

Hiszpania pokonała Grecję 1:0

Szwecja z kolei niespodziewanie uległa Gruzji 0:2

Dzięki takiemu obrotowi spraw, to Hiszpania na kolejkę przed zakończeniem eliminacji MŚ prowadzi w grupie B

Złoty gol Sarabii

Reprezentacja Hiszpanii pokonała Grecję 1:0 w przedostatnim meczu eliminacji MŚ 2022. Gola na wagę zwycięstwa La Roja strzelił Pablo Sarabia. Piłkarze Luisa Enrique mieli jednak szczęście, bo sędzia Szymon Marciniak z powodu spalonego nie uznał trafienia Georgiosa Masourasa.

W drugim meczu grupy B, Gruzja niespodziewanie pokonała Szwecję 2:0. Dzięki temu, na kolejkę przed zakończeniem kwalifikacji do katarskiego mundialu, to Hiszpania prowadzi w tabeli, mając punkt przewagi nad Szwecją. Oba zespoły zmierzą się ze sobą w niedzielę. Graczom Enrique do awansu na MŚ wystarczy remis, ale hiszpański selekcjoner zapowiedział, że jego zespół powalczy w Sewilli o pełną pulę.

Ze Szwecją o pełną pulę

– Gramy w niedzielę z rywalem, który z pewnością będzie dużo atakował, ale interesuje nas tylko zwycięstwo. Niech żyje presja. Będziemy naciskać i atakować. Nasz styl gry będzie pasował do rywala – zapowiedział.

Z kolei o wygranej z Grecją, Enrique wypowiedział się następująco: – Zasłużyliśmy na zwycięstwo. Kontrolowaliśmy grę i zneutralizowaliśmy ofensywny futbol Grecji.

