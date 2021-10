Reprezentacja Polski rozpoczęła we wtorek zgrupowanie przed meczami eliminacji mistrzostw świata z San Marino i Albanią. Biało-Czerwoni, aby myśleć o awansie na przyszłoroczny mundial muszą celować w zdobycie kompletu sześciu punktów. We wtorek z dziennikarzami spotkał się kapitan zespołu Robert Lewandowski, który był pytany o zbliżające się mecze, ale nie tylko.

We wtorek rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami eliminacji mistrzostw świata z San Marino i Albanią

Na wtorkowej konferencji prasowej pojawił się kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski

Lewandowski odpowiadał na pytania nie tylko na temat zbliżających się spotkań, ale również na temat swoich szans na zdobycie Złotej Piłki

W trakcie konferencji prasowej Lewandowski przyznał, że nie rozmawiał jeszcze z selekcjonerem reprezentacji Polski Paulo Sousą na temat swoich występów w najbliższych spotkaniach. – Nie rozmawialiśmy jeszcze na ten temat. Przed nami nie tylko rozmowa, ale także treningi. Nie było jeszcze czasu, ani okazji.

Koniec reprezentacyjnej kariery Fabiańskiego

– Wszyscy będziemy wspominać w samych superlatywach i pozytywnych aspektach. Jest osobą, która zawsze miała spokój, przez wiele lat siedział obok mnie w autokarze. Pod względem piłkarskim na boisku zawsze pokazywał to co ma najlepsze i wielokrotnie pomagał reprezentacji dobre i lepsze rezultaty. Każdy wie jaką jakość Łukasz prezentował i prezentuje. Na pewno będzie go brakowało. Doświadczenie, spokój i jego opanowanie było czuć w każdej chwili spędzonej z nim, nie tylko na boisku, ale także poza nim. Pewien kawałek historii się kończy. Z jednej strony zawsze jest to smutne i przykre, ale życie toczy się dalej. Mam nadzieję, że ten ostatni pożegnalny mecz będzie dla niego czymś szczególnym – powiedział Robert Lewandowski.

Wnioski po pierwszym meczu z Albanią

– Patrząc z perspektywy pierwszego meczu, to zespół Albanii dobrze wyglądać z piłką przy nodze, dobrze rozgrywał i przesuwał grając piątką z tyłu. My pozwalaliśmy za dużo naszemu przeciwnikowi. Z naszej strony jest dużo do poprawy. Ten pierwszy mecz jest jakby przygotowaniem do tego drugiego, ale jak popatrzymy na początek drugiej połowy w San Marino, nie można niczego zrobić lub wygrać meczu na 95%. Lepiej zagrać na 100%, w miarę szybko załatwić sprawę, a później kontrolować przebieg spotkania i myśleć o kolejnym. Pierwszy mecz Albanii z Węgrami może się dla całej grupy okazać kluczowym spotkaniem, ale my oczywiście musimy skupić się na sobie. Na tym jak zagrać lub co powinniśmy zrobić lepiej w porównaniu do pierwszego spotkania. Mamy oczywiście przewagę wyniku z tego pierwszego spotkania, ale wszystko będzie zależało od nas. Od tego jak pozwolimy Albanii grać w tym spotkaniu i na jaki poziom pozwolimy im wejść. Albania ma wielu zawodników, którzy potrafią grać, rozgrywać piłkę i mają doświadczenie na arenie międzynarodowej. Mamy wielu szacunek do nich, ale powinniśmy się skupić na naszej grze, aby nie pozwolić przeciwnikowi na rozwinięcie skrzydeł – stwierdził napastnik reprezentacji Polski.

Partner w ataku

– Bez względu na to z którym chłopakiem będę grał, z każdym z nich można wygrywać i strzelać bramki. Będąc na boisku staram się wykorzystywać ich umiejętności i potencjał, aby drużyna na tym jak najbardziej korzystała – powiedział Lewandowski. – Krzysiek jest po kontuzji. Ja osobiście nie wiem ile trenował, ile był w reżimie treningowym na najwyższym poziomie. Zagrał oczywiście w ostatnim meczu, strzelił bramkę i to jest bardzo fajny znak, że jest formie. Innym aspektem jest fizyczność. Myślę, że tutaj trener ma dużo większą wiedzę. Wybór składu na pewno zawsze jest poparty analizą przeciwnika i w jakim pomyśle taktycznym chcemy grać. Każdy z nich prezentuje na tyle wysoką jakość, że każdy z nich sobie poradzi i z każdym z nich jesteśmy groźni – mówił Lewandowski.

Nieobecność Paulo Sousy na meczach w Polsce

– Nie mnie to oceniać. Nie wiem nawet, że taka dyskusja się rozpoczęła. Trener na pewno analizuje polską ligę na tyle, że wie na jakim meczu powinien się pojawić. W ostatnich latach często było tak, że dany piłkarz rozegrał 2-3 mecze, strzelił bramkę i wszyscy powoływali go do kadry. Żeby wejść na poziom międzynarodowy w polskiej ekstraklasie trzeba się moim zdaniem trochę bardziej wyróżnić niż zdobyciem trzech bramek czy rozegraniem pięciu dobrych spotkań. Ten poziom trzeba ustabilizować na dłuższą metę. Szczególnie jeżeli mówimy o zawodnikach, którzy chcą później wyjechać z ekstraklasy, chcą osiągnąć coś za granicą, to muszą mieć przynajmniej jeden sezon z dobrymi statystykami. Często młodzi zawodnicy są zbyt szybko chwaleni, zbyt szybko pchani na poziom, na który są nie do końca gotowi. Wszystko powinno przyjść z czasem. Zdaję sobie sprawę, że każdy młody zawodnik marzy o tym, by być tutaj, żeby reprezentować polskie barwy. Z drugiej strony, czy polska liga ma zawodników, którzy powinni grać w reprezentacji Polski? To od nich zależy. Jeżeli będą utrzymywali dobrą formę przez miesiące to każdy to dostrzeże i wtedy nie będzie rozmów czy dany zawodnik powinien być w reprezentacji, bo pewnie do niej trafi – powiedział Lewandowski.

Szanse na Złotą Piłkę

– Zdaję sobie sprawę, że każdy dobry występ w reprezentacji czy klubie, może gdzieś tą moją pozycję może wzmocnić w kontekście walki o Złotą Piłkę. Pytanie czy patrzymy też przez pryzmat 2020 roku, kiedy plebiscyt został odwołany, a także tego jak się prezentuję w 2021? Można wtedy zapytać czy mógłbym coś więcej osiągnąć indywidualnie i drużynowo, oczywiście poza turniejem reprezentacyjnym. Te dwa ostatnie lata nagród i trofeów było bardzo dużo. Na pewno jestem osobą, która może myśleć o Złotej Piłce, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Byłoby to wielkie wyróżnienie. Jest nim już sam fakt znalezienia się na liście z takimi wielkimi zawodnikami, w erze tych dwóch zawodników, którzy w ostatnich latach byli poza zasięgiem. To, że moje nazwisko przewija się wśród tych, które mogą zdobyć Złotą Piłkę napawa mnie wielką dumą i mobilizacją. Mam nadzieję, że większej polityki w tym wszystkim nie będzie i głosy będą na podstawie tego co dany zawodnik osiągnął w ostatnim sezonie, czy w ostatnich dwóch sezonach – zakończył.

