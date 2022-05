Pressfocus Na zdjęciu: Znane osobistości podczas losowania grup na Mundialu w Katarze

Katar jako kraj konserwatywny znany jest ze swojej nietolerancji dla osób społeczności LGBTQ. Stwarza to jednak poważny problem, który doprowadził do spięcia z FIFA. Organizacja nakazała tamtejszym hotelom, które nie chciały przyjmująć par homoseksualnych, aby zmieniły swoje zasady. W przeciwnym razie organizacja zagroziła zerwaniem kontraktów promujących te obiekty.

Organizacja mundialu w Katarze wzbudza wiele kontrowersji

Jedną z nich jest dyskryminacja w kraju społeczności LGBTQ

Kibice skarżą się już na hotele nieprzyjmujące par homoseksualnych

Kolejne problemy, które można było przewidzieć w Katarze

Wiele hoteli w Katarze posiada “anty-homoseksualne” regulaminy, które nie zezwalają na przyjmowanie jednopłciowych par. Ponadto, wielu zainteresowanym odmówiono rezerwacji noclegu, a w innych sytuacjach odnotowano także zalecenia, by “swoim ubiorem nie obnosić się ze swoją homoseksualnością”. Oburzeni takim obrotem spraw fani futbolu zwrócili się do FIFA.

Fifa issues warning to Qatar 2022 hotels over LGBTQ+ discrimination https://t.co/wckehWNjIM — The Guardian (@guardian) May 13, 2022

Organizacja przeprowadziła dochodzenie na podstawie którego ustalono, że istotnie takie sytuacje miały miejsce. Przedstawiciele FIFA zagrozili, że jeśli hotelarze nie zmienią swojego stanowiska i regulaminów, zerwane zostaną z nimi umowy, a obiekty znikną z listy rekomendowanych. FIFA wyraziła sprzeciw przeciwko dyskryminacji płciowej, które to zasady stara się od lat promować.

“Hotele oraz inne obiekty oferujące usługi noclegowe, związane z organizacją Mistrzostw Świata w Katarze, które nie spełnią wymaganych przez organizatorów turnieju standardów muszą liczyć się z tym, że umowy z nimi zostaną rozwiązane” – brzmi oświadczenie FIFA w The Telegraph.

Zgodnie z doniesieniami Amnesty International, homoseksualizm w Katarze jest zabroniony, a osobom tej samej płci będącym w związkach grożą poważne zarzuty, a w konsekwencji kara pozbawienia wolności do 7 lat. Jest to tylko jedna z wielu kontrowersji, które towarzyszą organizacji mundialu w kraju arabskim. Wysoce dyskryminacyjne prawo wzbudza wątpliwości społeczności LGBTQ, które obawiają się podróży do Kataru.

