Erling Haaland nie zwalnia tempa. Norweski napastnik w przerwie na mecze reprezentacyjne imponował skutecznością w drużynie narodowej. Broniący na co dzień barw Borussii Dortmund piłkarz w trzech spotkaniach zdobył pięć bramek. To przyczyniło się, że 21-latek został trzykrotnie wybierany najlepszym zawodnikiem reprezentacji Norwegii. Premie za to przeznaczył jednak na pomoc innym.

Erling Haaland nie błyszczy tylko na boisku, ale także poza nim

Premie za to, że został trzykrotnie najlepszym piłkarzem w trzech ostatnich spotkaniach reprezentacji Norwegii przekazał klubom bliskim jego sercu

To kolejny przypadek, gdy Haaland okazał swoje dobre serce

Haaland imponuje swoją postawą nie tylko na boisku

Erling Haaland w starciu przeciwko Gibraltarowi skompletował hat-tricka. Tymczasem w bojach z Holandią i Łotwą zdobył po jednej bramce. Bramkostrzelny piłkarz nie żyje jednak tylko tym, co na boisku. Ostatnio światło dzienne ujrzała wiadomość, że zawodnik wsparł finansowo trzy norweskie kluby, które są mu bliskie. Mowa o takich ekipach jak Rosseland BK, Brynne FK i Grorud.

Haaland po raz kolejny pokazał tym samym, że nie myśli tylko o zaspokajaniu swoich potrzeb w związku z ogromnymi zarobkami i pomaga także innym. To kolejny ładny gest Haalanda w ostatnim czasie. 17 sierpnia podczas spotkania o Superpuchar Niemiec zawodnik spełnił marzenie jednego z jego młodych fanów, wręczając mu koszulkę po przegranym starciu z Bayernem Monachium.

Reprezentant Norwegii w trakcie trwającej kampanii w klubie wystąpił w pięciu spotkaniach, zdobywając sześć bramek. Okazję do poprawienia tego bilansu Haaland będzie miał już w sobotę, gdy Borussia Dortmund zmierzy się w spotkaniu Bundesligi z Bayerem Leverkusen. Tymczasem w drużynie narodowej 21-latek w 15 meczach strzelił 12 goli.

Norwegia w tabeli grupy G eliminacji do mistrzostw świata plasuje się na drugiej pozycji z 13 punktami. Taki sam dorobek punktowy ma pierwsza Holandia. Skandynawowie kolejny mecz rozegrają już 8 października z Turcją. Z kolei trzy dni później na drodze Norwegów stanie Czarnogóra.

