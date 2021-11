PressFocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Reprezentacja Francji zdeklasowała u siebie Kazachów, wygrywając na Parc des Princes aż 8:0

Cztery z tych goli strzelił Kylian Mbappe, który do tego dołożył jeszcze asystę

Tym samym Les Bleus są pewni awansu na nadchodzący mundial

Klasyczny hat-trick Mbappe…

Reprezentacja Francji wyszła na sobotnie spotkanie niezwykle zmotywowana. Już po sześciu minutach Les Bleus wyszli na prowadzenie. Karim Benzema posłał prostopadłe podanie do Theo Hernandeza, a ten szybko oddał piłkę do Kyliana Mbappe. Napastnik Paris Saint-Germain na “swoim” stadionie bez problemu otworzył wynik. Nie minął kwadrans, gdy fenomenalny Francuz miał już na koncie dublet. Kingsley Coman, grający tego dnia na nowej dla siebie pozycji wahadłowego, wykorzystał fatalne wyjście kazachskiego bramkarza i minął go, po czym podał do Mbappe. Ten bez problemu skierował futbolówkę do pustej siatki. Mistrzowie świata ani na moment nie spuszczali nogi z gazu, a goście wyglądali na całkowicie zgubionych. Tuż po upływie pół godziny Coman posłał fenomenalne dośrodkowanie, a Mbappe głową skompletował klasycznego hat-tricka – pierwszego w narodowych barwach.

…nie poskromił francuskiego głodu bramek

Jeżeli Kazachowie liczyli na litość po przerwie, to srogo się zawiedli. Po zmianie stron aktywniejszy stał się Karim Benzema. W 55. minucie z łatwością po lewej stronie urwał się Theo Hernandez i wystawił piłkę do napastnika Realu Madryt. Cztery minuty później Benzema miał już na koncie dublet po świetnej dwójkowej akcji z Mbappe. To nadal nie usatysfakcjonowało podopiecznych Didiera Deschampsa. Na kwadrans przed końcem Adrien Rabiot świetnie uderzył głową po rzucie rożnym, zdobywając debiutancką bramkę dla reprezentacji. Chwilę później Antoine Griezmann wykorzystał samodzielnie wywalczony rzut karny.

W samej końcówce Mbappe spiął klamrą spotkanie, płaskim strzałem ustalając wynik na 8:0.

Les Bleus zdemolowali Kazachów, a Kylian Mbappe zapisał się w historii kadry, strzelając cztery gole w jednym meczu po raz pierwszy od lat pięćdziesiątych. Do tego fenomenalnie zaprezentował się Karim Benzema i obaj wahadłowi. Najważniejsze jednak jest to, że na mecz przed końcem eliminacji Francuzi są już pewni awansu na mundial, a kibicom zgromadzonym na Parc des Princes zgotowali fantastyczne show.