fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Reprezentacja Rosji została zawieszona przez FIFA i UEFA. Tym samym nie dojdzie do skutku spotkanie Sbornej z reprezentacją Polski w barażu o awans na mundial w Katarze. Głos w tej sprawie wyraził w rozmowie z Polsat News wiceprezydent UEFA – Zbigniew Boniek.

UEFA i FIFA podjęły kluczowe decyzje związane z agresją Rosji na Ukrainę

Reprezentacja Rosji została zdyskwalifikowana z wszystkich rozgrywek piłkarskich

Komentarz w sprawie w rozmowie z Polsat News wyraził Zbigniew Boniek

Boniek ostro o agresji Rosji na Ukrainę

Reprezentacja Polski miała 24 marca zagrać mecz barażowy z Rosją o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Ostatecznie spotkanie nie dojdzie do skutku. Tymczasem głos na temat decyzji FIFA i UEFA wyraził Zbigniew Boniek. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej przekonywał, że podjęcie decyzji o zdyskwalifikowaniu reprezentacji Rosji wcale nie trwało tak długo, jak mogło się wydawać.

– Wydaje mi się, że podjęcie decyzji wcale nie trwało tak długo. Pierwsze spotkanie w tej sprawie UEFA przeprowadziła już 24 godziny po wybuchu wojny. Żeby jednak podjąć odpowiednie kroki, to musi być to wszystko przemyślane. Łatwo powiedzieć: “Podejmijcie decyzję”. Ona musi być jednak odpowiednio obudowana, przygotowana i zrobiona – mówił wiceprezydent UEFA – Zbigniew Boniek.

– Decyzja UEFA nie ograniczała się tylko do spotkania Rosja – Polska, ale była dużo, dużo głębsza, bo dotyczący wszystkich narodowych reprezentacji tego kraju. Reprezentacji kobiet, reprezentacji mężczyzn, klubów, czy drużyn młodzieżowych – kontynuował były prezes PZPN.

– To nie są łatwe decyzje, bo w 95 procentach ci, którzy na dzisiaj nie będą mogli realizować swoich marzeń, są Bogu ducha winni, bo ponoszą konsekwencje bandyty – współczesnego Hitlera. Nie było zatem łatwo podjąć decyzję, a UEFA chciała podjąć ją kompleksowo – przekonywał Boniek.

UEFA podjęła trzy oczekiwane decyzje

– Jeśli chodzi o polski aspekt tej decyzji, to tak naprawdę UEFA musiała zmusić FIFĘ do podjęcia tej samej decyzji. To, że reprezentacja Polski nie zagra z Rosją, to przede wszystkim dotyczy FIFA, bo ta organizacja zarządza tymi rozgrywkami. FIFA ostatnio moim zdaniem podjęła wiele błędnych ruchów. Nie wiem, skąd wzięły się wczorajsze decyzje. Ostatecznie jednak po porozumieniu z UEFA podjęła werdykt i zawieszeniu wszystkich reprezentacji Rosji. Począwszy od drużyny futsalowej, a skończywszy na reprezentacji Rosji kobiet – powiedział 65-latek.

– Ja od czwartku mówiłem, że UEFA ma trzy rzeczy do załatwienia, czyli zmienić gospodarza finału Ligi Mistrzów, rozwiązać umowę z Gazpromem i zdyskwalifikować wszystkie rosyjskie reprezentacje. UEFA to wszystko zrobiła. Trudnych decyzji nie podejmuje się w pięć minut – mówił Boniek.

– Dla mnie sport to był zawsze szacunek i respekt dla przeciwnika i daleko od polityki. Wywołanie tej wojny to według mnie czyste szaleństwo. Gdyby Putin nie oszalał, to nie gralibyśmy z Rosją z nastawieniem, że to jest nasz wróg. Proszę wziąć pod uwagę, że sześć miesięcy temu graliśmy z reprezentacją Rosji w spotkaniu towarzyskim. Mecz odbył się w bardzo dobrej atmosferze i zremisowaliśmy go 1:1 – zakończył przedstawiciel Europejskiej Unii Piłkarskiej.

