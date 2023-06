PressFocus Na zdjęciu: Anglia

W poniedziałkowy wieczór mogliśmy śledzić aż 12 spotkań w ramach eliminacji do Euro 2024

Anglia pokonała Macedonię Północną aż 7:0, a Francja 1:0 Grecję

Sprawdź wszystkie wyniki spotkań

Wielki mecz Anglików. Męczarnie Irlandczyków

Trwają eliminacje do Euro 2024. Wśród najciekawszych spotkań z pewnością był mecz reprezentacji Anglii z Macedonią Północną, gdzie padło aż 7 bramek. Z kolei Irlandia skromnie pokonała Gibraltar, do przerwy remisując z kopciuszkiem. Francja miała natomiast problem z grającą od 70 minuty w dziesiątkę Grecją.

(grupa B) Francja – Grecja 1:0 (do przerwy 0:0)

(grupa B) Irlandia – Gibraltar 3:0 (do przerwy 0:0)

(grupa C) Anglia – Macedonia Północna 7:0 (do przerwy 3:0)

(grupa C) Ukraina – Malta 1:0 (do przerwy 0:0)

(grupa D) Armenia – Łotwa: 2:1 (do przerwy 1:0)

(grupa D) Turcja – Walia: 2:0 (do przerwy 0:0)

(grupa H) Irlandia Północna – Kazachstan 0:1 (do przerwy 0:1)

(grupa H) Słowenia – Dania 1:1 (do przerwy 1:1)

(grupa H) Finlandia – San Marino 6:0 (do przerwy 2:0)

(grupa I) Izrael – Andora 2:1 (do przerwy 1:0)

(grupa I) Białoruś – Kosowo 2:1 (do przerwy 0:0)

(grupa I) Szwajcaria – Rumunia 2:2 (do przerwy 2:0)

