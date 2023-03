PressFocus Na zdjęciu: Karol Świderski

Karol Świederski został bohaterem reprezentacji Polski

Napastnik zdobył jedynego gola w meczu z Albanią dającego Biało – Czerwonym trzy punkty

Polacy awansowali na drugie miejsce w tabeli grupy E

– Cieszę się, że wpadło. Pierwszym razem nieczysto trafiłem, ale piłka została mi pod nogami. Chciałem uderzyć po krótkim rogu, bo widziałem, że jest odkryty. Myślę, że to bardzo ważne zwycięstwo dla nas, bo chociaż w jakimś stopniu zmazaliśmy plamę, którą daliśmy w piątek w Pradze – mówił w pomeczowym wywiadzie dla TVP Sport Karol Świderski.

– Naszym celem przede wszystkim jest awans, dlatego to zwycięstwo jest ważne. Nie chodziło tylko o zmazanie tak zwanej plamy. Mieliśmy plan, który udało się wykonać. Zrobiliśmy krok naprzód. Jest nowy trener, więc na pewne rzeczy potrzeba czasu, ale myślę, że w pierwszej połowie nawet fajnie pograliśmy piłką. Szkoda tej końcówki, bo zrobiło się nerwowo, ale na szczęście wygrywamy – dodał.

– Cieszę się, że wygraliśmy. To też ważne dla kibiców, którzy tak licznie nas wspierają na Narodowym. Zawsze jest tutaj komplet, a gdybyśmy nie wygrali to nie wiem, co by było na następnym meczu – podsumował Świderski.

