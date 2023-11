Olivier Giroud mimo dużej konkurencji w reprezentacji Francji wciąż powoływany jest do kadry Les Blues. Didier Deschamsp przyznał, że powołał napastnika AC Milan, ponieważ ten świetnie radzi sobie w klubie, a wiek i wcześniejsze zasługi nie mają żadnego znaczenia.

IMAGO / Arnaud Journois Na zdjęciu: Didier Deschamps

Deschamps znów powołał Girouda do reprezentacji

Selekcjoner chwalił napastnika za grę w Milanie

Trener przyznał, że będzie stawiał na Girouda dopóki będzie trzymał dobrą formę

Giroud został doceniony przez Deschampsa

Reprezentacja Francji ma do wyboru wielu elitarnych napastników, w tym Kyliana Mbappe z Paris Saint Germain, Antoine’a Griezmana z Atletico i Marcusa Thurama z Interu. A to tylko kilku z nich. Jednak Olivier Giroud, czołowy strzelec wszechczasów w kraju, nie wykazuje oznak spadku formy mimo swojego wieku i nadal przyprawia Deschampsa o ból głowy podczas selekcji w ataku.

– Nie byłoby go tutaj, gdyby nie był wystarczająco dobry. Jest tu ze względu na występy w swoim klubie, mimo że jest już w podeszłym wieku – powiedział z uśmiechem Didier Deschamps.

– W dwóch ostatnich meczach strzelił bardzo ważne gole dla swojego klubu. Będzie musiał utrzymać ten poziom do samego końca, jeśli nadal będzie chciał grać w reprezentacji, ponieważ jest duża konkurencja – dodał.

Francja rozegra dwa ostatnie mecze w ramach kwalifikacji do Euro 2024 w ciągu najbliższych ośmiu dni. W sobotę Les Bleues zmierzą się z Gibraltarem w Nicei, a następnie we wtorek udadzą się do Aten, gdzie zagrają z Grecją.

