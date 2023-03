Zlatan Alomerović o Piotrze Stokowcu. “To trener z profesjonalnym podejściem”

PressFocus Na zdjęciu: Zlatan Alomerović

Piotr Stokowiec ma słabą opinię wśród piłkarzy

Zlatan Alomerović został zapytany o pracę z Polakiem

Serb docenia warsztat trenerski Stokowca

Bramkarz Jagiellonii Białystok docenia polskiego szkoleniowca

Piotr Stokowiec nie ma najlepszej opinii wśród piłkarzy. Wielu jego byłych podopiecznych bardzo go krytykuje. Sławomir Peszko otwarcie mówił o nim, że jest kłamcą i oszustem. O pracę z Polakiem zapytali dziennikarze portalu “Transfery.info” Zlatana Alomerovicia, który jednak był tylko rezerwowym w Lechii Gdańsk w tamtym czasie. Serb ma dobre zdanie o Stokowcu.

– Dla mnie Piotr Stokowiec to trener z bardzo profesjonalnym podejściem, z ciekawym pomysłem na grę. Jest mega zorganizowany, wszystko ma zaplanowane na kilka tygodni do przodu, jest przygotowany na wiele różnych wariantów. Nie grałem na tyle dużo, żeby nazwać się pierwszym bramkarzem, ale równocześnie, w pierwszym sezonie zagrałem dziewięć spotkań w lidze, co nie jest typowe dla rezerwowego bramkarza. Chciałem grać więcej, ale taka była decyzja trenera. W tym samym sezonie wygraliśmy Puchar Polski, zagrałem w czterech meczach, między innymi w finale z Jagiellonią Białystok. Jestem bardzo zadowolony, bo wygraliśmy zasłużenie – skomentował bramkarz Jagiellonii Białystok.

