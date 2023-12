Cracovia do 85 minuty meczu ze Stalą Mielec prowadziła 2:0, ale finalnie nie wywalczyła trzech punktów. Trener Pasów po zakończeniu spotkania nie ukrywał rozczarowania.

fot. Imago / Konrad Świerad Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Cracovia w sobotę nie wygrała w ósmym kolejnym spotkaniu z rzędu w lidze

Krakowianie dali sobie wydrzeć zwycięstwo w ostatnich fragmentach rywalizacji

Na temat meczu swoim komentarzem podzielił się szkoleniowiec Pasów

Trener Cracovii po spotkaniu ze Stalą Mielec

Cracovia w sobotni wieczór zaliczyła trzeci remis z rzędu. Po niezwykłej wymianie ciosów z Ruchem Chorzów (4:4) tydzień temu, kolejny zespołem, który wywalczył punkt na arenie przy ulicy Kałuży była Stal Mielec (2:2). Rozczarowania takim obrotem wydarzeń nie krył szkoleniowiec krakowskiego zespołu.

– We frajerski sposób straciliśmy dwa punkty. Daliśmy wydrzeć sobie zwycięstwo. Trudne to jest do wytłumaczenia – mówił Jacek Zieliński na pomeczowej konferencji prasowej.

– Przez 80 minut mój zespół grał dobrze. Można powiedzieć, że kontrolował boiskowe wydarzenia. Spotkanie jednak trwa 90 minut. Ostatnie momenty meczu mocno nami zachwiały – kontynuował szkoleniowiec Cracovii.

– Do spotkania z Legią jeszcze tydzień i będziemy szukać recepty. Ja natomiast w racjonalny sposób nie potrafię wytłumaczyć tego, że mamy spotkanie pod kontrolą i nie wygrywamy, prowadząc 2:0. Wiadomo, że piłka nożna nie takie sytuacje widziała. W naszej sytuacji nie możemy sobie na to pozwolić – rzekł Zieliński.

– Kolejny razy w spotkaniu z naszym udziałem są sceny jak z horroru, ale niestety nie ma to przełożenia na zdobycze punktowe. To jest duży problem – podsumował trener Pasów.