PressFocus Na zdjęciu: Jarosław Kubicki

Lechia Gdańsk pokonała wynikiem 3:0 Zagłębie Lubin w wyjazdowym spotkaniu, które zamykało 14. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Autorami goli byli Flavio Paixao, Jarosław Kubicki oraz Michał Nalepa.

Lechia Gdańsk z cennymi trzema punktami

W tym meczu mogliśmy zobaczyć ładne gole

Na listę strzelców wpisali się Paixao, Kubicki i Nalepa

Bardzo ważne trzy oczka “Biało-Zielonych”

Byliśmy świadkami ciekawego widowiska w poniedziałkowy wieczór w Ekstraklasie. Już w 5. minucie meczu na stadionie w Lubinie prowadzenie mogło objąć tamtejsze Zagłębie – Hinokio wyprowadził intersującą akcję, podał do Doleżala, a ten zgrał piętką do Starzyńskiego, którego strzał wylądował jednak na bocznej siatce. Trochę ponad dziesięć minut później ta niewykorzystana sytuacja się zemściła, bowiem to Lechia Gdańsk trafiła do siatki. Kuciak celnie wykopał piłkę, futbolówkę głową do Conrado przedłużył Pietrzak, a Brazylijczyk podał do Flavio Paixao. Portugalczyk, który “jest jak wino”, przymierzył i pokonał Kacpra Bieszczada. Do końca pierwszej połowy swoje szanse mieli jeszcze wcześniej wspomniani Doleżal oraz Starzyński po stronie gospodarzy i Conrado po stronie gości. Do szatni piłkarze schodzili jednak przy rezultacie 1:0 dla Lechii Gdańsk.

Paixao jak wino, im starszy tym lepszy! Portugalczyk precyzyjnym strzałem daje prowadzenie Lechii! 😎



📺 https://t.co/ZBPBxMy9Ht pic.twitter.com/OB2sjr5iol — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 24, 2022

Tuż po zmianie stron, w 58. minucie, ponownie przed okazją stanął Filip Starzyński, który znowu źle się zachował i nie pomógł swojej drużynie w odrabianiu strat. Następnie swoją szansę miał Maciej Gajos, lecz nieznacznie chybił. Co nie udało się Gajosowi, to zrobił Jarosław Kubicki, który w 67. minucie pięknym uderzeniem z daleka podwyższył prowadzenie na 2:0. Warto dodać, że 27-letni pomocnik przed przeprowadzką do Lechii Gdańsk grał właśnie dla Zagłębia Lubin, dlatego też nie celebrował bramki. “Miedziowi” posypali się “jak domek z kart”, a bramkę na 3:0 dla gości zapewnił Michał Nalepa, któremu asystował niezawodny Flavio Paixao. “Biało-Zieloni” z 11 punktami na koncie zajmują przedostatnie miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy i tracą oczko do szesnastej Korony Kielce. Zagłębie Lubin – Lechia Gdańsk 0:3.