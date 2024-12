Wyjechali latem z Ekstraklasy. Jak sobie radzą?

Latem z Ekstraklasy do innych krajów wyjechało ponad 70 zawodników. Postanowiłem sprawdzić jak radzą sobie w nowych klubach. Czy z Ekstraklasy da się wyjechać do mocnego klubu i od razu odgrywać w nim ważną rolę? Czy zawodnicy, którzy grają w Ekstraklasie mogą liczyć na ciekawe oferty?

PA Images/Alamy Na zdjęciu: Ante Crnac

Mówiąc precyzyjnie, Ekstraklasę latem opuściło 72 zawodników:

20 pomocników,

15 obrońców,

13 skrzydłowych,

po 12 bramkarzy i napastników.

Najwięcej zawodników podpisało kontrakty w Turcji, Rumunii i Portugalii (po 6) oraz na Słowacji (5) i we Włoszech (4). Niemal co piąty zmienił najwyższą ligę w Polsce na niższy poziom rozgrywkowy w innym kraju (18%). Najwięcej zawodników, którzy opuścili Ekstraklasę ma polskie obywatelstwo (14). Na kolejnych miejscach są Portugalczycy (7), Słowacy (6) i Hiszpanie (5). Najczęściej wybieranym kierunkiem był powrót Słowaków do ich kraju (4 takie transfery).

Kiedy chcemy sprawdzić czy zawodnicy, którzy wyjechali z Ekstraklasy poradzili sobie w nowym miejscu chyba najlepszym wskaźnikiem będzie procent rozegranych minut w lidze krajowej. Idąc tym torem, tylko trzech zawodników grało od deski do deski (Olsen, Blazić i Bielica). Dokładnie co trzeci zawodnik spędził na boisku co najmniej 2/3 możliwych minut. Z drugiej strony, co czwarty nie rozegrał nawet 25% minut.

Jagiellonia Białystok

Bartłomiej Wdowik (SC Braga, Hannover 96)

Po ogromnym sukcesie, jakim było zdobycie mistrzostwa Polski z klubu wyjechało kilku zawodników. Bartłomiej Wdowik (rocznik 2000) po sezonie zmienił Podlasie na Sporting Braga za 1.6 mln euro (wg Transfermarkt). Jeszcze latem Portugalczycy wypożyczyli go do 2. Bundesligi do Hannoveru. W barwach Arsenalistas zagrał jedynie 18 minut w el. LE, ale w Niemczech się odnalazł – 13 meczów i 1.016 minut, w czasie których zanotował 2 asysty. Hannover zajmuje 7. miejsce, ale do bezpośredniego awansu traci zaledwie 2 punkty.

Dominik Marczuk (Real Salt Lake City)

W sierpniu odszedł do Realu Salt Lake City za 1.5 mln euro. W MLS rozegrał 10 meczów, 7 w pierwszym składzie i 3 z ławki. Łącznie zaliczył 453 minuty na prawym skrzydle. RSL odpadł w play offach przegrywając z Minnesotą.

Jose Naranjo (UD Ibiza)

Po roku w Białymstoku odszedł do UD Ibiza, gdzie podpisał roczną umowę. Zagrał w 17 meczach, 1.032 minuty i jeden mecz w Copa del Rey. Zdobył 2 gole i dołożył 1 asystę. W 3. lidze hiszpańskiej jego klub zajmuje 7. miejsce i wiosną powalczy o awans na zaplecze La Ligi.

Zlatan Alomerović (AEK Larnaca)

W trzecim zespole ligi cypryjskiej przegrał rywalizację z 31-letnim Grekiem, który w czerwcu zadebiutował w kadrze w meczu towarzyskim z Niemcami. To musi być dla niego nowość, bo przez poprzednie 2.5 sezonu, kiedy grał w Białymstoku był podstawowym golkiperem.

Zobacz także: Jagiellonia Białystok – podsumowanie rundy jesiennej (VIDEO)

Śląsk Wrocław

Matias Nahuel (Maccabi Haifa)

Kiedy latem za 2.5 mln euro zmieniał Wrocław na Izrael oczekiwano od niego więcej. Po kilku miesiącach ma na liczniku 12 meczów, ale tylko 6 w pierwszym składzie i okrągłe zero w klasyfikacji kanadyjskiej. Maccabi ma 4 punkty straty do liderującego Hapoelu Beer Sheva.

Erik Exposito (Al-Ahli SC)

W końcu dobiegła końca saga transferowa związana z jego odejściem ze Śląska. Po zdobyciu wicemistrzostwa ponownie miał wiele ofert z egzotycznych krajów i podpisał kontrakt z Al-Ahli SC z Kataru. W klubie z czołówki zagrał w 11 meczach ligowych, w których zdobył 4 gole. Dołożył do tego 4 mecze, 3 gole i asystę w pucharze.

Patrick Olsen (FC Dinamo 1948)

Podstawowy zawodnik czołowej drużyny w Rumunii – 13 meczów, 1.170 minut w lidze. Dinamo wiosną będzie walczyło o mistrzostwo kraju.

Patryk Klimala (Sydney FC)

Zmiana kontynentu wyszła mu na dobre – w Australii ma bardzo dobry bilans 12 meczów, 7 goli i 4 asyst. 75% czasu gry i udział w 25% goli zespołu. Jego klub rozczarowuje, bo mając najwyżej wycenianą kadrę zajmuje dopiero 8. miejsce w lidze z 9 pkt straty do lidera po 9 meczach.

Alen Mustafić (Slovan Bratysława)

Po powrocie z wypożyczenia do duńskiego Odense wyjechał na Słowację, gdzie podpisał 3-letnią umowę. Jest rezerwowym, ale zaliczył dwa epizody w Lidze Mistrzów – 3 minuty z Dinamem Zagrzeb i 6 minut z Atletico Madryt.

Legia Warszawa

Cezary Miszta (Rio Ave)

Po półrocznym wypożyczeniu, latem został zawodnikiem Rio Ave na stałe. W 9. kolejce wskoczył do składu i zagrał 8 pełnych meczów, w których przepuścił 14 strzałów . W mediach został doceniony tytułem jednego z objawień sezonu, a jego klub zajmuje 10. miejsce w lidze.

Blaż Kramer (Konyaspor)

Tureckiej Ekstraklasy nie podbił. Co prawda zagrał w 12 meczach, ale pięć razy wchodził z ławki i nie udało mu się zdobyć ani jednej bramki. Podpisał trzyletnią umowę, ale już pojawiają się głosy, że zimą będzie wypychany z klubu.

Makana Baku (Atromitos)

Podstawowy zawodnik 8. drużyny greckiej Super League 1. Na liczniku 1.249 minut w 16 meczach, czyli więcej niż w dwóch poprzednich sezonach łącznie.

Josue (Coritiba)

Ma jeszcze rok umowy w brazylijskiej Serie B. Jesienią zaliczył 950 minut w 14 meczach. Dołożył do tego tylko 1 bramkę i 2 asysty.

Yuri Ribeiro (SC Braga)

Trzy występy w fazie ligowej Ligi Europy, 8 meczów w Liga Portugal. Braga zajmuje 5. miejsce za wielką trójką (FC Porto, Sporting, Benfica) i sensacją sezonu – beniaminkiem Santa Clara.

Qëndrim Zyba (Slovan Liberec)

Rezerwowy słabego Slovana (10. miejsce w lidze). Rozegrał jedynie 19% możliwych minut, ale od połowy października znajdował się poza kadrą zespołu. Prawdopodobnie leczył kontuzję.

Gil Dias (Famalicão)

Portugalczycy wykupili go ze Stuttgartu pomimo nieudanej przygody w Warszawie. W 13 meczach zdobył 4 bramki i dołożył 1 asystę. W połowie meczów wychodził w podstawowym składzie.

Pogoń Szczecin

Kacper Kostorz (NAC Breda)

Po dobrym sezonie na zapleczu Eredivisie awansował do klubu z najwyższej ligi. Jesienią zagrał 12 razy, 417 minut. Bredzie nie grozi spadek, ale jego kontrakt wygasa po sezonie. Nie wiadomo czy zdoła utrzymać się na kontrakcie w tej lidze.

Lech Poznań

Kristoffer Velde (Olympiakos)

Trafił do najlepszego greckiego klubu, który seryjnie zdobywa tytuły mistrzowskie. Balansuje na granicy pierwszego składu i ławki rezerwowych. W lidze zagrał 45% czasu, co przełożyło się na 12 meczów, 2 gole i 2 asysty. Wydaje się, że jest jednym z tych zawodników, którzy muszą czuć się gwiazdą zespołu, w którym grają. Dopiero wtedy, kiedy czują się pewnie potrafią pokazać pełnię umiejętności.

Filip Marchwiński (Lecce)

Wystarczy napisać: 14 minut w Serie A, w słabym Lecce. Przepadł.

Jesper Karlström (Udinese)

Podstawowy zawodnik drużyny Kosty Runjaicia – gra wszystko w 9. zespole Serie A. W Udine na pewno są zadowoleni z takiego transferu za jedyne 2 mln euro. W ostatnim czasie wielokrotnie płacili za piłkarzy wyższe sumy, nieosiągalne dla polskich klubów.

Nika Kvekveskiri (Nyíregyháza)

W przeciętnym węgierskim klubie jedynie 42% minut.

Artur Sobiech (Ethnikos)

W przeciętnym cypryjskim klubie jedynie 14% minut i zero goli.

Miha Blazic (Kalba FC)

Gra dużo, ale w przeciętnej drużynie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jesienią wszystkie 8 meczów od dechy do dechy.

Barry Douglas (St. Johnstone)

3 mecze w najsłabszej drużynie szkockiej Premiership. Do drużyny dołączył dopiero pod koniec października. Od 23 listopada poza kadrą meczową.

Górnik Zabrze

Lawrence Ennali (Houston)

Zaraz po podpisaniu kontraktu w MLS zerwał więzadła krzyżowe. Zdołał rozegrać tylko 48 minut w 2 meczach, strzelił jednego gola przeciwko LAFC.

Filipe Nascimento (Ittihad Alex)

Stracił pierwsze trzy kolejki egipskiej Premier League z powodu kontuzji. Rozegrano do tej pory jedynie 7 kolejek, a on wystąpił trzykrotnie. 172 minuty i zero goli/asyst.

Boris Sekulic (Zeleznicar Pancevo)

W lipcu odszedł na Cypr, gdzie zagrał w jednym meczu i zdążył jeszcze zmienić klub na serbskiego średniaka, gdzie jest rezerwowym (37% czasu gry).

Konstantinos Triantafyllopoulos (Asteras Aktor)

Wrócił do Grecji, gdzie jest podstawowym zawodnikiem średniaka najwyższej ligi. Zagrał 68% czasu w lidze i trzy mecze w pucharze.

Daniel Bielica (NAC Breda)

Kolega z drużyny Kacpra Kostorza. Gra wszystko, w tym sezonie już ponad 1.500 minut. Dowodzona przez niego obrona pozwoliła na strzelenie 27 goli w 17 meczach.

Soichiro Kozuki (TSV 1860 Monachium)

Po pół roku wrócił z wypożyczenia do Schalke skąd od razu przeszedł do 3. ligi. Jesienią grał dużo, 68% minut, ale zdobył tylko 2 gole i 1 asystę w barwach 14. drużyny w lidze.

Adrian Kapralik (MSK Zilina)

Czołowy zawodnik MSK Zilina. 10 punktów w kanadyjce w 15 meczach, 77% czasu gry. Potwierdza bardzo dobrą formę, którą prezentował także w Zabrzu. Wyceniany na 1.8 mln euro, czyli o 50% więcej niż rok temu. Pora na kolejny krok, niestety nieosiągalny dla polskich klubów.

Raków Częstochowa

Ante Crnac (Norwich)

Latem za rekordowe dla Rakowa 11 mln euro przeszedł do Norwich z angielskiej Championship. Z miejsca wskoczył do składu występując w każdym z 22 meczów ligowych. W 82% minut zdobył 4 gole i zaliczył 2 asysty. Norwich zajmuje 12. miejsce ze stratą 7 pkt do miejsca barażowego.

Vladan Kovačević (Sporting)

Sezon rozpoczął jako podstawowy bramkarz, ale z czasem stracił miejsce w składzie na rzecz 24-letniego Urugwajczyka. Umowa do czerwca 2029 roku każe sądzić, że otrzyma jeszcze niejedną szansę.

John Yeboah (Venezia)

Rezerwowy przedostatniej drużyny Serie A. Tylko 22% minut i jedna asysta w 14 meczach.

Deian Sorescu (Gaziantep)

Turcy latem wykupili go z Rakowa. Z miejsca stał się podstawowym zawodnikiem, zagrał w 15 meczach, w których zaliczył 5 goli i 1 asystę w Super Lig. Jego zespół zajmuje niezłe 8. miejsce.

Giannis Papanikolaou (Rizespor)

Podobnie jak Sorescu jest podstawowym zawodnikiem w tureckiej Ekstraklasie. Rozegrał 70% minut w 12. w tabeli Rizesporze.

Sonny Kittel (Grasshoppers)

Prawdopodobnie największa wtopa transferowa w historii klubu. Wiosnę spędził w Sydney, a latem przeszedł do Grasshoppers ze szwajcarskiej Super League. Gra w pierwszym składzie, ale jego bilans goli i asyst wynosi okrągłe zero. Latem wygasa mu umowa i prawdopodobnie czeka go kolejna przeprowadzka.

Muhamed Sahinovic (Michalovce)

Póki co nie poszedł drogą Kovacevicia. Po słabym półroczu w Częstochowie wypożyczono go do średniaka ze Słowacji. W 10. kolejce wskoczył do pierwszego składu, co przełożyło się na 855 minut w lidze.

Kristoffer Klaesson (Aarhus)

Norweg szybko rozwiązał kontrakt z Rakowem, a po miesiącu trafił do Danii. W 4. drużynie Superligi nie zagrał ani minuty.

Zagłębie Lubin

Sokratis Dioudis (Gaziantep)

Kolega z drużyny Deiana Sorescu. Podstawowy golkiper, 1.215 minut i 21 straconych goli.

Marko Poletanovic (Vojvodina)

50% czasu gry w 6. drużynie w Serbii.

Juan Muñoz (Leiria)

3 gole w 11 meczach na zapleczu portugalskiej ligi.

Damjan Bohar (FC Koper)

Jesienią jedynie 11 minut w lidze.

Widzew Łódź

Andrejs Ciganiks (FC Luzern)

Podstawowy lewy obrońca dobrej szwajcarskiej drużyny – 89% czasu gry. Jesienią zaliczył na boisku ponad 1.500 minut.

Mato Milos (NS Mura)

Podstawowy prawy obrońca słabej Mury ze słoweńskiej ekstraklasy. Więcej niż grał leczył drobne urazy, co łącznie pozwoliło na 45% minut.

Jordi Sánchez (Sapporo)

Tylko 10% minut w J1 League. Z klubem wiąże go jeszcze półtoraroczna umowa, ale na ten moment nie można powiedzieć, że odnalazł się w Azji. Jeden gol przez pół roku to zdecydowanie za mało. Potencjalnie ciekawy zawodnik dla polskich klubów, jeśli byłby zainteresowany powrotem.

Ivan Krajcirik (Slovan Liberec)

Kiedy przychodził do Widzewa z Ruzomberoka po wpłaceniu przez łodzian kwoty transferowej wydawało się, że godnie zastąpi Henricha Ravasa i z racji wieku uda się go sprzedać przynajmniej za 1 mln euro. W Ekstraklasie “słowacki bramkarz” był do niedawna synonimem wysokiej jakości. Zaraz po transferze złapał kontuzję, a w jego miejsce ściągnięto Rafała Gikiewicza. Na wypożyczeniu w słabym Slovanie nie podnosi się z ławki rezerwowych.

Piast Gliwice

Jakub Holubek (Trencin)

Podstawowy lewy obrońca. Zagrał 83% minut, ale jego drużyna w 18 meczach straciła aż 32 bramki. Tylko jeden klub w lidze miał słabszą defensywę.

Gabriel Kirejczyk (SKN St. Pölten)

Niecodzienny kierunek – zaplecze austriackiej Bundesligi. Jego zespół to typowy ligowy średniak, w połowie sezonu raczej nie zagrożony spadkiem, ale też bez szans na awans. Kirejczyk trzy razy wyszedł w podstawowym składzie, w siedmiu meczach wchodził na boisko z ławki, co dało łącznie 336 minut i 1 gola.

Stal Mielec

Mateusz Kochalski (Karabach)

Sezon rozpoczął od czterech meczów w Stali Mielec, ale później przeniósł się do Azerbejdżanu. Zagrał 8 meczów ligowych i 5 w Lidze Europy, w tym z Ajaksem, Tottenhamem i Olympique Lyon. Karabach pewnie zmierza po kolejne mistrzostwo.

Rafa Santos (Al-Shabab Club)

We wrześniu podpisał kontrakt z klubem z Bahrajnu. Jeszcze nie zadebiutował, a miał na to 8 szans.

Kai Meriluoto (HJK Helsinki)

Po roku wrócił z wypożyczenia. HJK będzie do końca będzie bił się o mistrzostwo Finlandii. Napastnik rozegrał tylko 23% minut w 4 meczach, strzelił 2 gole. Zaliczył też epizody z ławki w fazie ligowej Ligi Konferencji, gdzie strzelił gola Molde.

Ion Gheorghe (FC Buzau)

50% minut w najsłabszym zespole rumuńskiej Superligi. W ciągu 850 minut zaliczył tylko jedną asystę, co jest słabym wynikiem jak na zawodnika ofensywnego.

Puszcza Niepołomice

Oliwier Zych (Aston Villa)

Po udanym sezonie w Ekstraklasie, wrócił z wypożyczenia do Aston Villi, w której nie ma szans na grę. Przed Bożym Narodzeniem klub ogłosił przedłużenie umowy z polskim bramkarzem, ale nie podano długości jej obowiązywania. Prawdopodobnie czeka go kolejne wypożyczenie. Bardziej niż na jego grę w Premier League, władze The Villans liczą zapewne na jego sprzedaż i dodatkowe środki do budżetu.

Muris Mesanović (Dukla Praga)

34-letni Bośniak to podstawowy zawodnik klubu z Pragi (87% minut). W lidze strzelił 4 gole i dorzucił 1 asystę, ale Dukla zajmuje dopiero 15. miejsce (przedostatnie).

Cracovia

Takuto Oshima (Universitatea Craiova)

Po dwóch latach w pasiastej koszulce wyjechał do Rumunii, gdzie podpisał umowę z Universitatea Craiova. Jesienią zagrał w 17 z 21 meczów Superligi, w których uzbierał prawie 1.400 minut, czyli 72%. Jego zespół przerwę zimową spędza na 4. pozycji ze stratą 4 punktów do lidera.

Mathias Hebo (Lyngby)

Tylko 12% minut w przedostatniej drużynie ligi duńskiej. Trzeba pamiętać, że przez cały 2023 rok leczył kontuzję ścięgna Achillesa opuszczając 39 meczów Cracovii.

Cornel Râpă (UTA Arad)

Kolejny zawodnik, który z Polski przeniósł się do Rumunii. W jednej ze słabszych drużyn w lidze rozegrał 60% minut, pojawił się na boisku w 17 z 21 meczów.

Paweł Jaroszyński (Salernitana)

Po dwóch latach w Cracovii wrócił do Włoch, a dokładniej do Salerno. Jesienią rozegrał 10 meczów na poziomie Serie B wykręcając 43% minut. Salernitana to jedna z najsłabszych drużyn w lidze, do bezpiecznego miejsca traci 5 punktów.

Lukas Hrosso (Skalica)

Ławkę w Krakowie zmienił na ławkę w słowackiej Nike Lidze. Z racji zaawansowanego jak na piłkarza wieku, blisko mu do zakończenia kariery.

Eneo Bitri (ETO FC Győr)

Podstawowy środkowy obrońca jednej ze słabszych drużyn węgierskiej Ekstraklasy. Na boisku spędził 74% minut, 12 razy wychodząc w podstawowym składzie.

Radomiak Radom

Luka Vusković (Westerlo)

W barwach Radomiaka wiosną rozegrał 14 meczów, w tym 12 w pierwszym składzie. Nieźle jak na zawodnika, który urodził się w lutym 2007 roku. Od pierwszych minut było wiadomo, że nie zagrzeje miejsca w Radomiu i Tottenham, który wykupił go z Hajduka Split poszuka mu lepszego klubu do zdobycia doświadczenia i punktów potrzebnych do uzyskania wizy. W belgijskim Westerlo wszystkie możliwe mecze w pierwszym składzie, 98% możliwych minut na boisku. Do tego 6 goli i asysta. Wartość rynkowa wg Transfermarkt wzrosła z 7 mln euro do 10 mln euro, czyli o 43%.

Jardel (Kiryat Shmona)

Latem podpisał umowę w Izraelu. Napastnik wystąpił w 12 meczach i zdobył jedną bramkę. Jego zespół zajmuje 6. miejsce w lidze.

Tiago Matos (Torreense)

Rezerwowy na zapleczu portugalskiej ligi.

Luis Machado (Kitchee)

Czołowy zawodnik 4. drużyny ligi z Hong Kongu. W 7 meczach 3 gole i 4 asysty.

Mike Cestor (FC Buzau)

Kolega Iona Gheorghe. 69% minut w najsłabszej drużynie rumuńskiej ligi.

Lechia Gdańsk

Jan Biegański (Sivasspor)

W sierpniu przeszedł do Turcji. Od razu zaczął pojawiać się na boisku, ale od połowy października ma problemy zdrowotne. Łącznie tylko 307 minut w lidze.

Dawid Bugaj (Montreal)

Wrócił do SPAL z wypożyczenia do Lechii i zaraz później podpisał umowę do końca 2026 roku w Montrealu. Tylko 161 minut w MLS.

GKS Katowice

Christian Aleman (Manta FC)

Wrócił do Ekwadoru. Jesienią 10 meczów (57% minut) w drugiej lidze.

Korona Kielce

Petteri Forsell (Sanliurfaspor)

Fin zagrał tylko 406 minut w drugiej lidze tureckiej.

Marius Briceag (FC Arges)

Podstawowy zawodnik w Rumunii, ale w drugiej lidze. Jego zespół zajmuje 6. miejsce i będzie walczył o awans.