Adrian Gula od nowego sezonu będzie trenerem Wisły Kraków. 45-letni szkoleniowiec podpisał z klubem dwuletnią umową. Kim jest Adrian Gula? W jakich klubach dotychczas pracował? Przedstawiamy jego sylwetkę.

Adrian Gula trenerską karierę rozpoczął w wieku zaledwie 34 lat obejmując zespół AS Trencin

Największy sukces odniósł z MSK Żilina zdobywając mistrzostwo Słowacji

Wisła Kraków będzie dla niego drugim zagranicznym klubem, po tym jak był trenerem czeskiej Viktorii Pilzno

Sylwetka – kim jest Adrian Gula?

Adrian Gula urodził się 29 czerwca 1975 roku w miejscowości Novaky. W trakcie piłkarskiej kariery występował głównie na pozycji ofensywnego pomocnika, reprezentując barwy takich klubów jak FK Prievidza, SFC Opawa, FK Jablonec, FK Puchov, Viktoria Ziżkov i Inter Bratysława. Buty na kołku powiesił w 2009 roku.

Trenerską karierę rozpoczął w listopadzie 2009 roku, kiedy w wieku zaledwie 34 lat objął słowackiego drugoligowca AS Trencin. W klubie tym pracował niemal przez cztery lata, z sezonu na sezon notując coraz lepsze rezultaty. W 2011 roku wprowadził drużynę do słowackiej ekstraklasy, by dwa lata później poprowadzić ją do zajęcia trzeciego miejsca w ligowej tabeli.

Kolejnym przystankiem Guli w trenerskiej karierze była MSK Żilina, którą objął latem 2013 roku, zastępując na tym stanowisku Stefana Tarkovicia. Ten rozstał się z klubem, po tym jak drużyna zajęła dopiero siódme miejsce w ligowej tabeli. W pierwszym sezonie nie udało się poprawić tego wyniku, bowiem zespół uplasował się na dziewiątej lokacie. Cierpliwość władz klubu niewątpliwie się jednak opłaciła. Sezon 2014/15 zakończył się wicemistrzostwem kraju, dzięki czemu zespół mógł wrócić do europejskich pucharów. W kolejnym sezonie był o krok od awansu do fazy grupowej Ligi Europy, ale w decydującej rundzie po wyrównanej walce musiał uznać wyższość Athletic Bilbao.

Największy sukces z zespołem MSK Żilina Gula odniósł w sezonie 2016/17, w którym udało mu się zdobyć mistrzostwo Słowacji. Sukcesu tego nie udało się jednak powtórzyć rok później, kiedy drużyna zakończyła ligową rywalizację na czwartej lokacie.

Słowacka młodzieżówka i przenosiny do Czech

Latem 2018 roku Gula zrobił kolejny krok w swojej karierze i został selekcjonerem reprezentacji Słowacji do lat 21, którą poprowadził między innymi eliminacjach od Młodzieżowych Mistrzostw Europy. Jego przygodą z reprezentacyjną piłką nie trwała długo, bowiem tylko półtora roku. W styczniu 2020 roku wrócił do klubowej piłki, obejmując tym razem czeską Viktorię Pilzno. Pierwsze miesiące jego pracy w klubie były imponujące. W jedenastu ligowych spotkaniach pod jego wodzą Viktoria odniosła dziesięć zwycięstw i zanotowała jeden remis. Pierwszej porażki doznała dopiero w meczu ze Slavią Praga, której wyższość musiała również uznać w walce o mistrzostwo Czech.

Kolejny sezon był dla Viktorii nieudany. Pod wodzą Guli, który z klubem pożegnał się na początku maja, drużyna doznała ośmiu porażek w lidze. Ostatecznie sezon zakończyła na dopiero piątym miejscu w tabeli.

Gula zgarnął również kilka indywidualnych wyróżnień. W sezonie 2016/17 został uznany najlepszym szkoleniowcem słowackiej ekstraklasie, natomiast po zakończeniu sezonu 2019/20 zajął trzecie miejsce w plebiscycie na najlepszego trenera ligi czeskiej. Podczas swojej trenerskiej kariery zyskał również przydomek “słowacki Guardiola”.

W przeszłości 45-letni Słowak był już łączony z pracą w polskiej ekstraklasie Jego zatrudnieniem kilka lat temu zainteresowana miała być Legia Warszawa, znajdował się również wśród kandydatów do poprowadzenia Jagiellonii Białystok. Do finalizacji rozmów z żadnym z tych klubów nie doszło, ale teraz sięgnęła po niego Wisła Kraków.

Czytaj również: Wisła Kraków ma nowego trenera