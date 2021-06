Adrian Gula został w poniedziałek nowym trenerem Wisły Kraków. 45-letni Słowak zastąpi na tym stanowisku zwolnionego przed ostatnią kolejką poprzedniego sezonu Petera Hyballę.

W trakcie swojej trenerskiej kariery Gula prowadził między innymi drużyny MSK Żilina i Viktorii Pilzno

Adrian Gula trenerem Białej Gwiazdy

Wisła poinformowała, Gula związał się z klubem dwuletnią umową. Wcześniej Biała Gwiazda zatrudniła również nowego dyrektora sportowego. Od 1 lipca pracę w klubie rozpocznie Tomasz Pasieczny.

Adrian Gula dotychczas był związany ze słowacką i czeską piłką. Trenerską karierę rozpoczął w zespole AS Trencin, w którym pracował w latach 2009-2013. Kolejnych pięć lat spędził w zespole MSK Żilina, z którym w sezonie 2016/17 zdobył mistrzostwo Słowacji. Na swoim koncie ma również prowadzenie reprezentacji Słowacji do lat 21 (2018-2019), a od stycznia 2020 roku do maja 2021 roku był trenerem czeskiej Viktorii Pilzno.

Transferowe ruchy w Wiśle

Wisła Kraków w ostatnim czasie poinformowała również o sfinalizowaniu kilku transferów. Już zimą zakontraktowani zostali Alan Uryga, Mateusz Młyński i Hubert Sobol, natomiast niedawno kontraktu z klubem podpisali pomocnik Aschraf El Mahdioui i napastnik Jan Kliment.

W nowym sezonie w barwach Białej Gwiazdy nie zobaczymy natomiast Vullneta Bashy, Rafała Boguskiego, Łukasza Burligi, Jeana Carlosa, Souleymane’a Kone, David Mawutora, Żana Medveda i Urosa Radakovicia.

Kolejnych ruchów transferów w klubie z ulicy Reymonta można spodziewać się w najbliższych dniach.

