Wiadomo, kiedy Ivi Lopez może wrócić do gry w Rakowie

"Myślę, że może to być marzec, być może kwiecień" - mówi Ivi Lopez w rozmowie z "Meczykami" na temat swojego powrotu do gry po zerwanych więzadłach na początku letniego okresu przygotowawczego.

Raków Częstochowa już bardzo długo czeka na Iviego Lopeza

Hiszpan na początku przygotowań do sezonu doznał poważnej kontuzji

Teraz jest już właściwie o krok od powrotu do gry

Dobre wieści

Z pewnością Ivi Lopez, to nie tylko najlepszy gracz Rakowa Częstochowa, ale i prawdopodobnie całej Ekstraklasy. Tak przynajmniej było przed kontuzją, której nabawił się w czasie letnich przygotowań do startu ligi. Hiszpan zerwał wtedy więzadła krzyżowe i od tamtego momentu nie mógł wystąpić na zielonej murawie. Być może właśnie brak ofensywnego pomocnika sprawił, że “Medaliki” miały wiele problemów w Lidze Europy i Ekstraklasie.

Dlatego też z optymizmem przyjęto informacje ws. polepszenia się stanu zdrowia i powrotu do treningów przez 29-latka z Madrytu. Piłkarz mistrzów Polski w rozmowie z “Meczykami” poinformował, że do gry w lidze może wrócić już nawet w marcu.

– Myślę, że może to być marzec, być może kwiecień. Na początku będą to na pewno końcówki spotkań. Muszę stopniowo być wprowadzony do zespołu – przekazał.

