Skandaliczna sytuacja po meczu Legii. Tobiasz i rodzina ofiarą hejtu

IMAGO / PIOTR KUCZA/FOTOPYK / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Kacper Tobiasz

Legia Warszawa odpadła wczoraj z Ligi Konferencji Europy

“Wojskowi” okazali się gorsi od ekipy norweskiego Molde

Po meczu masę negatywnych wiadomości otrzymał Kacper Tobiasz

W światowym dniu depresji…

Legia Warszawa odpadła wczoraj z Ligi Konferencji Europy po bardzo słabym dwumeczu z ekipę Molde. Norwegowie bardzo dobrze zaprezentowali się na stadionie “Wojskowych” i pewnie wygrali 3:0. Tym samym awansowali do ćwierćfinału z bilansem 6:2. To dla stołecznej drużyny duża wpadka, ale mimo to sytuacja do której doszło po meczu, nie powinna mieć miejsca.

Z Molde Kacper Tobiasz nie zagrał wielkich zawodów, każdy ma prawo tak uważać. Ale słyszę, że od wczoraj w wiadomościach do jego rodziców, siostry czy dziewczyny wylewa się cuchnący szlam. Ludzie piszą, że ich syn jest taki, że brat owaki, żeby spierd… Generalnie: syf. A rodzina… — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) February 23, 2024

Bramkarz Legii Kacper Tobiasz, który z całą pewnością zagrał bardzo słabo zarówno wczoraj, jak i tydzień temu otrzymał o fanów, a właściwi to od pseudokibiców masę niecenzuralnych wiadomości będących zwykłym hejtem. O sprawie poinformował Sebastian Staszewski z “TVP Sport”. Dziennikarz przekazał także, że podobne wiadomości otrzymała rodzina piłkarza. Trudno jednak je cytować, bowiem urągają cywilizowanym standardom.

