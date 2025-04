We Wrocławiu porozmawiają o przyszłości polskiego futbolu. Debata tuż po finale Ligi Konferencji

28 maja na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu odbędzie się finał Ligi Konferencji, a w kolejnych dniach ogólnopolska debata poświęcona kondycji i przyszłości piłki nożnej w Polsce.

Ruslan Taran / Alamy Na zdjęciu: Tarczyński Arena

Będzie Kongres z udziałem ważnych osobistości

Wrocław stanie się na chwilę stolicą europejskiego i polskiego futbolu. Po zakończeniu finału Ligi Konferencji UEFA, który odbędzie się na Tarczyński Arena, w tym samym mieście ruszy ogólnopolski Kongres Polskiej Piłki pod hasłem „Gramy do jednej bramki”. Wydarzenie ma być punktem wyjścia do poważnej i otwartej rozmowy o kierunku, w jakim powinien rozwijać się futbol w naszym kraju.

Inicjatorem kongresu jest Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, który chce przenieść sprawdzony na poziomie regionalnym model współpracy i dialogu na poziom krajowy. Jak podkreśla prezes DZPN, Łukasz Czajkowski, chodzi o to, by stworzyć przestrzeń do wymiany poglądów pomiędzy wszystkimi środowiskami związanymi z piłką – od osób zarządzających rozgrywkami, po tych, którzy działają na ich najniższych szczeblach.

Tematyka kongresu obejmie nie tylko zagadnienia związane z reprezentacją czy rozgrywkami ligowymi, ale też kwestie szkolenia dzieci i młodzieży, rozwój piłki kobiecej, roli sędziów oraz znaczenia futbolu amatorskiego. Poruszone zostaną też zagrożenia wynikające z rosnącej konkurencji nowych form rozrywki, które mogą ograniczać aktywność fizyczną najmłodszych.

Prezes PZPN Cezary Kulesza zapowiedział, że federacja zamierza aktywnie działać na rzecz popularyzacji sportu masowego i zdrowego stylu życia, równolegle z troską o najwyższy poziom rozgrywek piłkarskich w kraju. Jego zdaniem, w dobie cyfrowych rozrywek, szczególnie ważne staje się wspieranie inicjatyw lokalnych i inspirowanie młodego pokolenia do aktywności.

Spotkanie odbędzie się pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pawła Gancarza, a jego partnerami będą m.in. Polski Związek Piłki Nożnej, Ekstraklasa S.A. oraz Pierwsza Liga Piłkarska.

We Wrocławiu pojawią się czołowe postaci krajowego futbolu. Swój udział zapowiedzieli już m.in. selekcjoner Michał Probierz, szef PZPN Cezary Kulesza oraz sekretarz generalny związku Łukasz Wachowski. Wśród uczestników znajdą się również prezesi klubów Ekstraklasy i I ligi, przedstawiciele związków wojewódzkich, działacze, szkoleniowcy, reprezentanci futbolu kobiecego i środowiska sędziowskiego.