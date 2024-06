Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Bartłomiej Wdowik

Jagiellonia odrzuciła ofertę

Bartłomiej Wdowik to bez dwóch zdań jedno z największych indywidualnych objawień minionego sezonu PKO Ekstraklasy. Lewy wahadłowy Jagiellonii zachwycał nie tylko samą grą, ale i liczbami oraz golami, które zdobywa głównie ze stałych fragmentów gry lub też po magicznych uderzeniach z dystansu. 23-latek w kampanii 2023/24 zdobył jedenaście goli oraz zanotował siedem asyst. To przez pewien czas czyniło go nawet najlepszym obrońcą pod tym względem liczb w Europie.

Nie może więc dziwić, że dobra gra przyciągnęła zainteresowanie zagranicznych ekip. Już w zimie mówiło się o ofertach z ligi tureckiej i być może nawet z samego Galatasaray. Jednak czas pokazał, że były to tylko plotki. Teraz jednak Sebastian Staszewski z “TVP Sport” poinformował, że mistrzowie Polski odrzucili ofertę, którą złożyła SC Braga. Czwarty zespół ligi portugalskiej chciał pozyskać piłkarza, ale Jaga nie chciała się osłabiać przed meczem II rundy eliminacji Ligi Mistrzów.

Być może temat wróci za jakiś czas, bowiem ewentualne dobre występy w europejskich pucharach mogą skutkować tym, że Jagiellonia Białystok otrzyma ofertę nie do odrzucenia. Serwis “Transfermakrt” wycenia reprezentanta Polski na 3 miliony euro. Jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku.

