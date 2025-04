Zabrze w szoku. Urban o kulisach pożegnania z Górnikiem

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Jan Urban o rozstaniu z Górnikiem Zabrze

Górnik Zabrze na sześć kolejek przed końcem sezonu zakończył współpracę z trenerem Janem Urbanem. W jego miejsce zatrudnił Piotra Gierczaka. Tymczasem doświadczony szkoleniowiec podzielił się swoimi przemyśleniami po zakończeniu współpracy z 14-krotnym mistrzem Polski w rozmowie z “Dziennikiem Zachodnym”.

Urban ujawnił kulisy przekazania decyzji o pożegnaniu. – Panowie Bartłomiej Gabryś, Michał Siara i Łukasz Milik przed treningiem weszli do szatni i poinformowali mnie o zwolnieniu. Forma była bardzo słaba i przykra. Miałem wrażenie, że panowie chcą pokazać swoją siłę. Przyznam, że byłem bardzo zaskoczony, ale jednak nie na 100 procent – rzekł trener ekipy z Zabrza w rozmowie z Rafałem Musiołem.

– Wiem, że kilka osób teraz też wiedziało, że decyzja zapadła, dlatego tak szybko to załatwiono, zanim sprawa się rozniosła. Brakowało tylko tego, żeby o 6 rano przyjechali do domu, żeby mi to przekazać – uzupełnił były już trener Górnika.

Jasne jest, że Urban otrzymał propozycję nowego kontraktu, której nie przyjął. Doświadczony szkoleniowiec wyjaśnił, dlaczego taka sytuacja miała miejsce. – Nie przyjąłem jej, bo przyjąć nie mogłem. I oni o tym wiedzieli. To była gra pozorów. Zaproponowali taki kontrakt, o którym wiedzieli, że powiem “nie” – rzekł Urban.

Już w najbliższy weekend Górnik rozegra kolejne spotkanie ligowe. Zmierzy się w nim w roli gościa ze Stalą Mielec. Mecz odbędzie się 22 kwietnia o godzinie 19:00.

