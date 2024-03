Trudna sytuacja Korony Kielce. “Możemy winić tylko siebie”

Sytuacja Korony Kielce w tabeli PKO Ekstraklasy komplikuje się coraz bardziej. W niedzielę zespół Kamila Kuzery przegrał z Zagłębiem Lubin. Szkoleniowiec uważa, że drużyna może mieć pretensje tylko do siebie.

IMAGO / Marcin Bulanda / Newspix Na zdjęciu: Kamil Kuzera

Korona przegrała kolejny mecz w sezonie

Tym razem lepsze okazało się Zagłębie Lubin

Kuzera skomentował występ swojej drużyny

Kuzera musi znaleźć sposób na poprawę gry Korony

Korona Kielce w lutym często było chwalona za niezłą grę, ale nie punktowała. W niedzielę znów zakończyła mecz bez żadnych zdobyczy, ale tym razem rozegrała znacznie słabsze zawody. Mimo, iż Zagłębie Lubin kończyło mecz w osłabieniu, Korona nie zdołała odwrócić losów pojedynku i przegrała 0:1.

– Grając tak wolno i schematycznie, bez naszego DNA oraz charakteru, możemy dziś mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie. Weszliśmy dobrze w ten mecz, ale być może daliśmy się uspać. Nie mnie to oceniać czy Zagłębie było w dobrej dyspozycji czy złej. Muszę dotrzeć do zespołu i uświadomić mu pewne rzeczy. Ponownie nie zdobyliśmy punktów. Możemy winić tylko siebie – przyznał Kamil Kuzera.

Korona Kielce znajduje się obecnie na piętnastym miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy, ale ma tyle samo punktów, co będąca w strefie spadkowej Puszcza Niepołomice. Zespół Kuzery rozegrał jeden mniej, ale ciężko mu będzie poprawić swój bilans rywalizacji z Rakowem Częstochowa.

