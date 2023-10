fot. Imago / Piotr Kucza / FOTOPYK / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Legia Warszawa zaprezentowała się pod względem sportowym nieźle w meczu ze Stalą Mielec, ale raziła nieskutecznością

Na temat spotkania i postawy swojej drużyny wypowiedział się trener Kosta Runjaić

Wojskowi ponieśli w niedzielę czwartą z rzędu ligową porażkę

Pogłębił się kryzys Legii

Kosta Runjaić ma kłopot, bo jego drużyna w niedzielę poniosła czwartą z rzędu ligową porażkę. Tym samym do lidera rozgrywek Legia Warszawa traci już siedem punktów.

– Przez długi czas mecze domowe były w naszym wykonaniu bardzo dobre, ale teraz zanotowaliśmy drugą porażkę z rzędu. Jestem wściekły i zły. Nie wykorzystaliśmy wielu sytuacji, a sami straciliśmy bardzo łatwe bramki. Zainwestowaliśmy dużo w to spotkanie, a nie przyniosło to żadnych rezultatów. Nie ma żadnych wymówek – mówił Niemiec na pomeczowej konferencji prasowej cytowanej przez Legia.com.

– Nie poddajemy się i nie spuszczamy głów. Będziemy o tym rozmawiać. Mogę powiedzieć, co możemy zrobić, aby z tego wyjść. Musimy być bardziej skoncentrowani, pracować jeszcze mocniej i wejść na poziom, który przecież już pokazywaliśmy. Musimy mniej mówić, a więcej robić. Potrzebujemy bycia ze sobą razem. Każdy z nas musi zrobić krok naprzód. Mówię to o wszystkich – o piłkarzach, o sztabie i o sobie również – zaznaczył Runjaić.

Kibice nie kryli swojego niezadowolenia po meczu z mielczanami. Na ten temat też wypowiedział się trener Legii. – Przede wszystkim rozumiem reakcje i rozczarowanie kibiców. Dopuszczam, że to była jedyna możliwa reakcja. Cały stadion nie zasłużył na tę porażkę. Kibice znają się na piłce, ja jestem im wdzięczny za to, co nam dają. Nie zamierzam zmieniać kierunku prowadzenia drużyny. Zespół potrzebuje wsparcia i zaufania ludzi dookoła. Jestem nikim bez drużyny, a drużyna beze mnie jest słabsza. Legia jest też nikim bez kibiców. Musimy wszystko przeanalizować i wrócić na właściwe tory – przekonywał Runjaić.

