Daniel Myśliwiec podsumował spotkanie Widzew Łódź – Lech Poznań

Widzew Łódź ostatni mecz w poprzedniej kampanii rozgrywał z Lechem Poznań i zremisował wówczas (1:1). Progres ekipa Daniela Myśliwca zaliczyła z kolei 27 lipca, pokonując Kolejorza (2:1). Tym samym po dwóch kolejkach na koncie łodzian jest bilans czterech oczek. Na temat rywalizacji z ekipą Nielsa Frederiksena wypowiedział się szkoleniowiec Widzewiaków.

– Mecz w sumie spoko. Pierwsza połowa lepsza, bardziej spoko niż ta druga. Nie będę się specjalnie nad tym spotkaniem rozwodził, bo jeśli ktoś przychodzi na stadion dla emocji, to miał emocje. Jeśli ktoś przychodzi dla zwycięstw Widzewa, to miał zwycięstwo. To jest najważniejsze w tym momencie. Wiemy, że dużo pracy przed nami, żeby takie starcia kontrolować – mówił Daniel Myśliwiec cytowany przez LechPoznan.pl.

W następnej kolejce Widzew zmierzy się natomiast w Krakowie z Cracovią. Spotkanie jest zaplanowane na 5 sierpnia na godzinę 19:00. Ogólnie łodzianie ostatnio na wyjazdach prezentują się przyzwoicie, bo przegrali tylko raz, gdy 5 maja ulegli Warcie Poznań (1:2). W pozostałych pięciu meczach w roli gościa Widzew trzykrotnie remisował i dwa razy przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Daniel Myśliwiec jak dotąd prowadził łódzką ekipę w 33 spotkaniach. Zaliczył w nich 15. zwycięstw, 11. porażek i siedem remisów.

