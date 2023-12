fot. Imago / Sebastian Zawalski / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Maciej Kędziorek

Radomiak zaliczył w sobotę piąty remis w sezonie

Maciej Kędziorek wyraził swój komentarz na temat rywalizacji

Drużyna z Radomia aktualnie ma na swoim koncie 23 oczka

Maciej Kędziorek po spotkaniu Radomiak – Górnik

Radomiak pod wodzą Macieja Kędziora pozostaje bez porażki. Zieloni w starciu z Górnikiem Zabrze od 52 minuty grali z przewagą jednego zawodnika, ale ni tak nie potrafili wygrać. Trener radomian po zakończeniu spotkania nie ukrywał niedosytu.

– Nie jesteśmy zadowoleni z wyniku. Chłopakom bardzo zależało, aby wygrać. Tym bardziej że od 52 minuty Górnik grał w dziesiątkę – mówił Kędziorek na pomeczowej konferencji prasowej.

– Pracujemy cały czas nad pewnymi rzeczami. Mamy sporo materiału do analizy. To był zupełnie inny mecz niż ten w Łodzi. Tym razem to my byliśmy zespołem, który dominował. Musimy popracować na pewno nad grą w przewadze. Pozytywów było sporo – zaznaczył opiekun Radomiaka.