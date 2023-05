PressFocus Na zdjęciu: Jens Gustafsson

Trener Pogoni Szczecin nie krył złości pomimo wygranego meczu z Miedzią Legnica

Jens Gustafsson jest świadomy mankamentów swojej drużyny

Pogoń wygrała 3:2 z ostatnią w tabeli drużyną Miedzi

Pogoń wygrała, ale sensacja była blisko

Mecz Pogoni Szczecin z Miedzią Legnica mógł podobać się postronnym widzom. Dużo bramek, zwroty akcji i rzuty karne. Z pewnością jednak dla fanów gospodarzy było to starcie dalekie od ideału. Bowiem szczecinianie mieli duże problemy w tym spotkaniu, a Miedź bardzo wysoko postawiła poprzeczkę. Wie o tym Jens Gustafsson, który w mocnych słowach wypowiedział się na konferencji prasowej.

– Jestem bardzo zadowolony z trzech punktów. To był bardzo zacięty mecz, ale wiedzieliśmy, że taki będzie. Wszyscy piłkarze pokazali, że kiedy rzeczy nie idą po naszej myśli, trzeba robić to, co się robi najlepiej. To wymaga dużej siły mentalnej i nasi gracze ją dzisiaj zaprezentowali – powiedział szkoleniowiec Pogoni.

– Wyglądaliśmy ciężko i dawaliśmy Miedzi prezenty, jakby to było Boże Narodzenie. Nie biegaliśmy tak jak powinniśmy, problemów było sporo i nie jestem w stanie powiedzieć, z czego wynikały. Ale znajdę przyczynę – dodał Szwed.

– Dzisiaj nie graliśmy na takim poziomie, jakbyśmy chcieli, ale wygraliśmy ten mecz i tylko to się liczy. Już powiedziałem piłkarzom, żeby zapomnieli o tym spotkaniu. Idziemy dalej – zakończył na konferencji trener Gustafsson.

